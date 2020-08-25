“فضيحة”..عيوب فنية تضرب أحدث هواتف سامسونغ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

بعد طرح شركة “سامسونغ” هاتفيها اللوحيين الجديدين “جالاكسي نوت 20″ و”جالاكسي نوت 20 ألترا” يوم الجمعة الماضي ، اشتكى عدد من مستخدمي أحدث هواتف سامسونج من ظهور عيوب فنية خطيرة في شاشات تلك الأجهزة الحديثة.

وقال موقع “جي إس إم آرينا” التقني إن مشكلة اللون الأخضر أو الصبغة الخضراء التي ظهرت في شاشات هاتف “جالاكسي إس 20 ألترا” منذ فترة، عادت مجددا للظهور في مجموعة من أجهزة سامسونج الحديثة.

وأفادت تقارير بأن شاشات هاتف “جالاكسي نوت 20 ألترا”، والجهازين اللوحيين “إس7″، و”إس7 +”، تعاني من نفس المشكلة أيضًا. والأجهزة الثلاث من سامسونج مدعومة بمعالج “سنابدراجون 865 بلس” فائق السرعة.

وحذر خبراء من أن مشكلة اللون الأخضر، ريما تكون خطيرة لأنها لا تقتصر على شاشات من نوع “سوبر أموليد” فقط، بل تمتد أيضا إلى شاشات “إل سي دي” التي تستخدم في الجهاز اللوحي “إس 7”.

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ولاحظ عدد من المستخدمين أن اللون الأخضر مرتبط بمعدل تحديث الشاشة، ويظهر عند درجة سطوع معينة، ويكون مرئيا فقط عند درجة دقة 120 هرتز.

ولم تفصح سامسونج عن تفاصيل أكثر حول العيب الفني، واكتفت بالقول إنها تنظر في تلك التقارير لترى كيف يمكن حل المشكلة.



وأطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات، الجمعة، هاتفيها اللوحيين الجديدين “جالاكسي نوت 20″ و”جالاكسي نوت 20 ألترا” في 70 دولة حول العالم مساء اليوم.

وقالت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية إن مبيعات الهاتفين الجديدين بدأت في 70 دولة، منها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وتايلاند وفيتنام وغيرها.

وتتيح سامسونج الهواتف الجديدة في 130 دولة بحلول منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لأن عمليات تسويق الهاتفين تختلف في كل دولة باختلاف الوضع الصحي فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد بها.