تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول مواصفات هاتف GALAXY M51 وموعد إطلاقه رسمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد جاء من وكالة IANS الإخبارية اليوم عن تفاصيل جديدة حول موعد الإعلان الرسمي عن هاتف GALAXY M51، والسعر المتوقع لهذا الإصدار مع تفاصيل أكثر حول مواصفات الهاتف.

يعد هاتف GALAXY M51 أحد إصدارات سامسونج المتوسطة المرتقب إطلاقها رسمياً خلال الفترة القادمة في السوق الهندي، ولقد أوضح تقرير وكالة IANS الإخبارية على أن الموعد المتوقع للإعلان الرسمي سيكون في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

كما أكد التقرير على أن هاتف Galaxy M51 سينطلق برقاقة معالج Snapdragon 730G، أيضاً أشار التقرير إلى أن السعر المتوقع لهذا الإصدار يأتي ما بين 340 إلى 400 دولار تقريباً.

أيضاً كشفت التسريبات السابقة عن أن هاتف Galaxy M51 يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، والتي تدعم دقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث في الشاشة 60Hz، أيضاً تأتي الشاشة بثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة عرض 32 ميجا بيكسل.

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كما يضم هاتف Galaxy M51 إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، تشمل مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، بينما يأتي مستشعر عمق التصوير بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ويتميز المستشعر الأخير بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 مع عدسات macro.

أيضاً أكد التقرير على أن هاتف Galaxy M51 يضم بطارية بقدرة 7000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما يتميز الهاتف بوزن 213 جرام، وسماكة 8.5مم، ويدعم الهاتف نظام تشغيل Android 10.

كما يضم هاتف Galaxy M51 رقاقة معالج Snapdragon 730G، بينما أشارت بعض التسريبات إلى أن الهاتف سيضم رقاقة Exynos، من جانب أخر كُشِف عن صور ثلاثية الأبعاد للهاتف توضح موقع مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، مع تصميم مستطيل لوحدة الكاميرة الخلفية، وثقب للكاميرة الأمامية.

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