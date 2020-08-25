تكنولوجيا: رقاقة A14 Bionic ستدعم خفض إستهلاك الطاقة في iPhone 12 بنسبة 30%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت TSMC في تصريحات أصدرتها اليوم على أن الإصدار الجديد من رقاقة A14 Bionic الذي ينطلق في سلسلة iPhone 12، سيدعم خفض إستهلاك الطاقة في الهواتف بنسبة 30%.

تعمل شركة ابل على تصميم الرقاقات الخاصة بها، ومن ثم تنتقل عملية التصنيع إلى شركة TSMC الرائدة في تصنيع الرقاقات، حيث تعد شركة ابل من أكبر عملاء TSMC، تليها شركة هواوي التي تخرج من منافسة تصنيع الرقاقات قريباً بعد فرض القيود الأمريكية الجديدة على TSMC.

ولقد أوضحت TSMC في مؤتمرها السنوي اليوم المميزات والترقية الجديدة المقدمة في رقاقة A14 Bionic، التي تدعم أول سلسلة من هواتف 5G من ابل iPhone 12.

وترتكز رقاقة معالج A14 Bionic على عملية تصنيع TSMC بدقة 5 نانومتر، وهي ترقية جديدة لمعالجات ابل الحالية التي تأتي بدقة تصنيع 7 نانومتر، أيضاً مع تقليص دقة التصنيع إلى 5 نانومتر، ستأتي الرقاقة بعدد أكبر من الترانزستورات لتقدم كفاءة وآداء أعلى.

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وتأتي رقاقة معالج A14 Bionic بعدد 15 مليار من الشرائح، وهو عدد أكبر من رقاقة A13 Bionic التي جاءت بعدد 8.5 مليار شريحة، أي أن الرقاقة الجديدة تأتي بعدد أكبر بنسبة 76%.

من جانب أخر يمكن لشركة ابل من خلال الرقاقة الجديدة أن تدعم إستمرار عمر البطاريات لفترة أكبر من خلال تحسينات أيضاً في منصة iOS.

ولقد أكدت TSMC على أن رقاقة معالج ابل الجديدة A14 Bionic ستدعم خفض إستهلاك البطارية بنسبة 30%، كما تقدم آداء أسرع بنسبة 15%، أيضاً تشير التوقعات إلى أن ابل ستعتمد على كفاءة آداء رقاقة A14 Bionic في خفض إستهلاك الطاقة، نظراً لإتجاه الشركة لإختيار سعة محدودة للبطارية في هواتف iPhone 12.

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