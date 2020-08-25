آبل بدأت رسميًا الآن بتجميع الهاتف iPhone SE 2020 في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة آبل تنظر إلى الهند في محاولة لتنويع خطوط إنتاج هواتف iPhone وتوفير وحدات معفاة من الرسوم الجمركية من أجل السوق المحلي. بعد أن بدأت بإنتاج الجيل الأول من iPhone SE في الهند في العام 2017، قررت شركة آبل على مدار السنوات الموالية تعزيز جهودها المحلية من خلال تصنيع طرازات أخرى في البلاد مثل iPhone 6s و iPhone 7 و iPhone XR، والـ iPhone 11 أيضًا في الأونة الأخيرة.

إعتبارًا من هذا الأسبوع، تقوم شركة آبل أيضًا بتصنيع iPhone SE 2020 في الهند، مما يجعله سادس هاتف iPhone في تشكيلة آبل يجري تصنيعه في الهند. تم تأكيد هذا الخبر من قبل شركة آبل نفسها في بيان تم إرساله لوسائل الإعلام المحلية. تم تخفيض سعر iPhone SE 2020 المحلي الصنع الآن إلى 36 آلف روبية هندية كجزء من حدث Apple Days على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض السعر إلى أقل من ذلك لأنه مصنوع محليًا الآن. من المتوقع أن يصل iPhone SE 2020 المُجمع في الهند إلى أرفف المتاجر في الأسابيع المقبلة.

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إحدى الحوافز الرئيسية لتجميع الهواتف الذكية في الهند هو تجنب دفع رسوم الإستيراد المرتفعة التي تشمل ضريبة الإستيراد التي تبلغ نسبتها 20 في المئة. يُقال أن شركة آبل مهتمة بنقل ما يصل إلى 20 في المئة من خطوط إنتاج iPhone من الصين إلى الهند في المستقبل القريب.