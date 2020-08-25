تطبيق Apple TV يشق طريقه إلى بعض تلفزيونات LG الذكية من العام 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تملك تلفزيونًا ذكيًا من شركة LG يعود تاريخ إطلاقه إلى العام 2018، فقد ترغب في التحقق منه لمعرفة ما إذا كان التلفزيون الخاص بك قد حصل على تحديث جديد. هذا لأنه وفقًا لبعض ملاك تلفزيونات LG الذكية من العام 2018، فيبدو أنهم لاحظوا ظهور تطبيق Apple TV على تلفزيوناتهم.

بدأت شركة LG بالفعل في جلب تطبيق Apple TV إلى تلفزيوناتها الذكية من العام 2019 في وقت سابق من هذا العام، ولكن الشركة ذكرت أيضًا أن التلفزيونات الخاصة بها من العام 2018 ستحصل هي الأخرى على هذا التطبيق في وقت لاحق. لم تحدد الشركة متى بالضبط سيحدث ذلك، ولكن يبدو أن تطبيق Apple TV بدأ يشق طريقه بالفعل إلى تلفزيونات بعض المستخدمين. من غير الواضح ما إذا كان هذا الإطلاق عالميًا أو ما إذا كان يقتصر على مناطق معينة، ولكن قد يكون من المفيد الإنتباه على أي حال.

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بهذا التطبيق، فيمكنك التفكير فيه تقريبًا كإصدار ” خفيف ” من جهاز Apple TV الفعلي. سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى ميزات معينة قد تتطلب من المستخدمين إمتلاك جهاز Apple TV، على الرغم من أنه يفتقر إلى ميزات أخرى والتي يمكنك إستخدام Apple TV من أجلها مثل المساعد الرقمي Siri، والوصول إلى تطبيقات TvOS مثل الألعاب، وما إلى ذلك.

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ومع ذلك، إذا كنت ترغب في مشاهدة عروض معينة من +Apple TV، فإن تطبيق Apple TV هو المكان الذي ستتمكن فيه من الوصول إلى هذه العروض بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات الأصلية التي تُعد جزءًا من كتالوج +Apple TV.