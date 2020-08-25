الدفعة الأولى من الهاتف Realme C12 تنفد في غضون بضعة دقائق في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Realme بعرض الدفعة الأولى من الهاتف Realme C12 الجديد للبيع في الهند يوم أمس، والآن إتضح أن الشركة الصينية نجحت في بيع هذه الدفعة بسرعة قياسية علمًا أنها تمكنت من بيع 60 آلف وحدة كجزء من هذه الدفعة.

الآن، بعدما نفدت الدفعة الأولى من هذا الهاتف بالكامل، أعلنت شركة Realme أنها ستعرض الدفعة الثانية من هذا الهاتف للبيع يوم 31 أغسطس على الساعة 12:30 مساءً بالتوقيت المحلي. وبغض النظر عن الهاتف Realme C12، فقد بدأت شركة Realme كذلك اليوم ببيع سماعات الأذن السلكية Realme Buds Classic في الهند مقابل 400 روبية هندية، وهو ما يُعادل 5.39 دولار أمريكي.

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للتذكير، الهاتف Realme C12 الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 10W.

الهاتف Realme C12 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.