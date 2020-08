Realme تحقق نموًا مذهلاً في النصف الأول من هذا العام، وتكشف عن خططها لبقية العام

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Realme اليوم بالكشف عن نتائجها للنصف الأول من هذا العام، ويبدو أنها إيجابية للغاية. سجلت العلامة التجارية الصينية زيادة بنسبة 157 في المئة في الربع الأول من العام 2020 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019، في حين أن التحسن في الربع الثاني بلغ 11 في المئة فقط، وهي بذلك واحدة من الشركات القليلة التي ظلت محافظة على النمو بعد الموجة الأولى من وباء COVID-19.

تمكنت الشركة من أن تصبح واحدة من أفضل 5 علامات تجارية متخصصة في صناعة الهواتف الذكية في تسعة بلدان على الأقل في ثلاث قارات مختلفة.

نُقل عن الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Madhav Sheth قوله أن شركة Realme أصبحت ” العلامة التجارية الأكثر شهرة في عالم تكنولوجيا نمط الحياة ” والدليل هو ” منحنى النمو الواضح في النصف الأول من العام 2020 “. عندما يتعلق الأمر بالأرقام الفعلية، فقد زادت شركة Realme قاعدة مستخدميها بمقدار 15 مليونًا في النصف الأول من العام.

ومن المثير للإهتمام أن Realme قالت أن الدليل الآخر على تقدمها هو كونها أول من أعلن عن تقنية الشحن السريع بقوة 125W في اليوم 16 من شهر يوليو الماضي، على الرغم من تأخرها في الواقع بيوم واحد عن شقيقتها Oppo.

الهدف العام لشركة Realme في العام 2020 هو بيع 50 مليون وحدة من هواتفها الذكية، ووصول أجهزتها إلى 280 متجر فعلي في جميع أنحاء العالم، وإطلاق أكثر من 50 منتجًا، مما يضع الشركة على خريطة العلامات التجارية العالمية في قطاع إنترنت الأشياء.

