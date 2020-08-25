كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحري، حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وبحسب بيان للأرصاد، هناك شبورة مائية صباحا على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 30 )، السواحل الشمالية ( 85 – 45 )، شمال الصعيد ( 40 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 10 ).
وجاءت درجات الحرارة غدا كالتالي:
القاهرة 35 24
الإسكندرية 31 23
وادي النطرون 35 23
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 34 24
بلطيم 31 25
مطروح 30 22
السلوم 32 23
سيوة 36 22
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 36 23
السويس 36 24
العريش 32 23
رفح 31 23
رأس سدر 36 25
نخل 36 21
نويبع 37 28
طابا 35 26
كاترين 33 19
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 29
الفيوم 37 24
بني سويف 38 24
المنيا 38 23
أسيوط 39 24
سوهاج 39 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 26
كانت هذه تفاصيل خبر البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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