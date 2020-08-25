شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة مركبة ناسا الفضائية "بريسيرفانس" نحو كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور أكثر من شهر على انطلاق رحلة المركبة بريسيرفانس إلى المريخ يوم 20 يوليو 2020، وفرت وكالة ناسا خدمة المتابعة المباشرة للرحلة، من خلال نظام عيون على النظام الشمسي، ونقل موقع فيزيكس عن فيرناردو أبيليريا، العالم في مختبر ناسا للدفع النفاث ومدير التصميم والملاحة في مهمة 2020 المريخية، أن نظام عيون على النظام الشمسي، يصور جميع بيانات فريق الملاحة، التي تستقدم في رسم طريق المركبة نحو المريخ، وإن كنت ترغب بمتابعة الرحلة فأنت في المكان المناسب.

ولا يكتفي النظام بعرض المسافة بين المركبة وكوكب المريخ في الوقت الحقيقي، بل يقدم بيانات أخرى؛ مثل السرعة النسبية بين الأرض والمريخ أو بين الأرض وبلوتو الكوكب القزم، ويمنحك خيارات مشاهدة عدة؛ منها المشاهدة ثلاثية الأبعاد.

وقال جون نيلسون، المشرف على تقنيات التصور وتطوير التطبيقات في مختبر الدفع النفاث: "نتيجة لدوران جميع مركباتنا المدارية حول المريخ، ووجود مركبتي كيوريوسيتي وإنسايت على سطحه، تأتينا بيانات وصور جديدة طوال الوقت، ولكن إذا لم ترَ الكوكب الأحمر من خلال نظام عيون على النظام الشمسي، فأنت لم تره أبدًا."

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ويقدم النظام أيضًا ميزة تجاوز المريخ والاطلاع على المجموعة الشمسية والسفر عبر الزمن، من خلال عرض جميع البيانات والصور من جميع مركبات ناسا، في الوقت الآني لتوفير بيانات الوكالة منذ 70 عامًا حتى يومنا، فضلًا عن البيانات المتوقعة حتى العام 2050، وتوفر ناسا موقعين آخرين؛ الأول عيون على الأرض، والثاني عيون على الكواكب البعيدة للراغبين بالسفر الافتراضي خارج مجموعتنا الشمسية.