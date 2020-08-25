شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تطبيق AdMob الجديد من جوجل وفيم يستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل مؤخرا عن تطبيق Google AdMob الذي يمثل أداة توفر القدرة للوصول إلى مقاييس المستخدم المهمة وأداء الإعلانات عبر الهاتف الذكي، مما يتيح للمطورين مراقبة أداء تطبيقاتهم واقبال المستخدمين عليها ومعرفة مختلف الإحصائيات عن هذه التطبيقات. Google AdMob Google AdMob كما يسمح التطبيق لجوجل بمراقبة تقدم التطبيقات المطورة، والحصول على المعلومات واتجاهات الإيرادات والأعطال حسب البلد، كما يتيح لأصحاب التطبيقات التحقق من الأرباح وحالة الدفع وغير ذلك الكثير، بالتالي، يمكن الاستعانة به كبديل عن استخدام موقع الويب عبر المتصفح. Advertisements تصميم التطبيق:

تصميم التطبيق: يوفر هذا التطبيق عبر واجهته الرئيسية أربع علامات تبويب تعرض المعلومات بناءً على اليوم والأمس وآخر 7 أيام وآخر 28 يومًا، وتتضمن البيانات قائمة بالتطبيقات وملخصًا للإيرادات ومرات الظهور المقدرة ورسمًا بيانيًا بمؤشرات الأرباح ومرات الظهور، فيما يتوفر هذا التطبيق على أندرويد بشكل مجاني بدون أي عمليات شراء داخلية، مع الإشارة أنه ما زال قيد التطوير، لذا قد يكون به بعض الأخطاء به

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