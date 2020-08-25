آبل “فوق الماء”…أول متجر عائم في العالم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2020 8:12 مساءً

تخطط شركة آبل لفتح متجر جديد لها في سنغافورة بتصميم وموقع جديد كلياً، حيث ذكر موقع ” cnbc” أن المتجر الجديد، والذي يأتي تصميمه على شكل كرة عملاقة تضيء ليلاً، يقع على الواجهة البحرية للمدينة والمعروف باسم “مارينا باي ساندز”، وسيكون متجر البيع بالتجزئة الوحيد للشركة على هذا الكوكب الذي يطفو على الماء.

وأعلنت آبل عبر موقعها على الإنترنت: “سنفتح قريباً الأبواب لمتجرنا الجديد. سيكون متجر آبل في “مارينا باي ساندز” في قلب الإبداع، وهو المكان الذي صممناه لالتقاط أفكارك وشغفك. سيكون مساحة لك للاستكشاف والتواصل وإنشاء شيء جديد. لا يسعنا الانتظار لنرى إلى أين سيأخذك خيالك”.

وليس هناك الكثير من التفاصيل حول الموقع، لكن من المعروف أن هذا المتجر هو متجر التجزئة رقم 512 لشركة آبل على مستوى العالم، ومن المفترض أن يفتتح قريبًا.

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ويُعدّ الموقع بمثابة جزء من فندق ومنتجع فاخر يحمل الاسم نفسه، وهو ثالث متجر للشركة في سنغافورة بعد “Orchard Road”، الذي افتتح كأول متجر في سنغافورة في العام 2017، و”Jewel Changi Airport” الواقع في قطاع التجزئة الشهير عالمياً في مركز النقل في سنغافورة، الذي يضم أيضًا أطول شلال داخلي في العالم.

وشركة أبل هي شركةٌ أميركيةٌ متعددةُ الجنسياتِ تعملُ على تصميم وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات برامج الحاسوب. تشمل منتجاتُ الشركة الأكثر شهرةً أجهزة حواسيب “ماكينتوش”، والجهاز الموسيقي “آي بود” والجهاز المحمول “آي فون”.