تكنولوجيا: Fitbit تعلن رسمياً عن ساعة Inspire 2 وVersa 3 وأيضاً Fitbit Sense

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Fitbit في السوق الهندي اليوم جيل جديد من الساعات الذكية التي تشمل Inspire 2 وVersa 3 وأيضاً Fitbit Sense.

تأتي ساعة Fitbit Sense الذكية اليوم في أعلى فئة من إصدارات الشركة، حيث تنطلق بتقنية جديدة مثل مستشعر EDA الذي يعمل على رصد النشاط الكهربي للجلد، ومستشعر تخطيط القلب في تطبيق ECG، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

كما يعمل مستشعر EDA في ساعة Fitbit Sense الذكية على رصد التغييرات الدقيقة في النشاط الكهربي لجلد المستخدم حيث يمكن لهذه الميزة أن ترصد زيادة التعرق لتعمل الساعة الذكية على إدراك مدى توتر المستخدم على سبيل المثال.

ومن المقرر أن يتم جمع بيانات الساعة الذكية في تطبيق Fitbit، لتوفر معلومات دقيقة للمستخدمين لقياس وإدراك مستوى التوتر والإستجابة الإنفعالية.

كما تأتي ساعة Fitbit Sense الذكية بمستشعر لرصد معدل ضربات القلب، مع تطبيق ECG الذي يعمل على رصد تخطيط القلب لتحديد إيقاع القلب وإدراك رجفان القلب، كما تدعم الساعة الذكية على قياس حرارة الجسم، وتنبيه المستخدم عند رصد تغيير في حرارة الجسم.

أيضاً تأتي ساعة Fitbit Sense بميزة GPS مدمج، وميزة SmartTrack التي تعمل على رصد النشاط بشكل تلقائي، ويمكن للبطارية في الساعة الذكية الإستمرار بعمر شحن حتى 10 أيام.

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أيضاً قدمت Fitbit الجيل الجديد من ساعات Versa الذكية، حيث تتميز ساعة Versa 3 بنظام GPS مدمج، مع خريطة تعمل تتبع تقدم التمارين والأنشطة الرياضية في التطبيق، كما تأتي تقنية PurePulse 2.0 بتحسينات جديدة في الساعة الذكية، مع Active Zone، ومكبرات صوتية مدمجة لدعم تلقي المكالمات الصوتية مباشرة عبر الساعة الذكية، أيضاً عقدت Fitbit شراكة جديدة مع Spotify لدعم المستخدمين بميزة الدخول إلى الكثير من قوائم تشغيل الأغاني.

ساعة Fitbit Inspire 2 الذكية هي أيضاً من بين إصدارات الشركة التي كشف عنها النقاب اليوم، والتي تأتي بتحسينات مع تصميم أكثر نحافة، وسطوع أعلى، وإهتزازات أكثر في الشاشة.

كما تدعم Fitbit Inspire 2 الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 10 أيام، أيضاً تأتي الساعة الذكية بتقنية Active Zone التي تعمل على رصد نشاط المستخدم بشكل تلقائي في نشاط يستمر أكثر من 20 دقيقة وفقاً لنوع النشاط الرياضي، أيضاً تأتي الساعة الذكية بأدوات جديدة لتعقب حالة المستخدم أثناء النوم، وتعمل ساعة Fitbit Inspire 2 أيضاً على رصد معدل ضربات القلب على مدار أسبوع ولمدة 24 ساعة.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Fitbit Sense بثلاثة من الألوان، حيث يأتي النموذج الأول من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الكربون / الجرافيت، والفولاذ المقاوم للصدأ باللون الأبيض، واللون الذهبي.

ساعة Fitbit Versa 3 الذكية تأتي بنموذج من الألومنيوم باللون الأسود، ونموذج من الألومنيوم واللون الوردي مع البني، ونموذج باللون الذهبي، كما تأتي ساعة Fitbit Inspire 2 بألوان الأبيض، الوردي وأيضاً الأسود، ومن المقرر أن تتوفر الساعات الذكية في الأسواق في الربع الأخير من 2020.

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