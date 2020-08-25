تكنولوجيا: تسريبات Geekbench تؤكد على معالج Dimensity 1000 Plus في هاتف Realme X7 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن آداء هاتف Realme X7 Pro في إختبارات Geekbench، والتي تؤكد على أن هذا الإصدار ينطلق قريباً بمعالج Dimensity 1000 Plus من MediaTek.

رصد هاتف Realme X7 Pro أو الذي يعرف الآن بنموذج رقم RMX2121 في قاعدة بيانات Geekbench، بعد أن تم إختبار آداء الهاتف في الأنوية الأحادية والأنوية المتعددة، حيث أكدت نتائج الإختبارات على فئة المعالج المستخدم في هذا الإصدار.

كانت شركة Realme قد نشرت إعلانات تشويقية لهاتف Realme X7 Pro مؤخراً، حيث أكدت من خلالها على أن الهاتف يأتي قريباً بشاشة OLED تدعم معدل تحديث 120 Hz، كما رصد الهاتف في قاعدة بيانات TENAA التي إستعرضت مزيد من مواصفات الهاتف.

ولقد جاءت تسريبات جديدة اليوم لتكشف عن تفاصيل جديدة حول هاتف Realme X7 Pro، حيث تشير نتائج إختبارات آداء الهاتف إلى أن المعالج الذي يدعم هذا الإصدار هو Dimensity 1000 Plus.

Advertisements

ويمكن لمعالج Dimensity 1000 Plus أن يدعم دقة عرض 1080 Plus بيكسل في الشاشة، كما يدعم معدل تحديث يصل إلى 144 Hz، ويضم هذا المعالج 4 من أنوية Cortex-A77، مع 4 من أنوية A55، وكرت شاشة Mali G77 MP9 الذي يقدم أفضل آداء في وحدة المعالجة، أيضاً يضم المعالج شريحة مودم 5G.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Realme X7 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في أعلى نموذج، كما يأتي نموذج أخر بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ويتميز الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.55 إنش، و دقة عرض 1080 Plus بيكسل، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن سلسلة Realme X7 في حدث يعقد في الأول من سبتمبر في الهند.

المصدر

اعلان





