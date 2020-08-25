الإعلانات الترويجية الأحدث تكشف عن معلومات إضافية حول الهاتف ” الأنيق ” Oppo F17 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Oppo التشويق للهاتف Oppo F17 Pro منذ عدة أيام وتُروج له على أنه سيكون ” الهاتف الأكثر أناقة في العام 2020 ” مشيرة إلى أنه سيمتاز بسمك 7.48 ملمتر وبوزن 164 جرام فقط. وبغض النظر عن الأناقة، فشركة Oppo تروج لهذا الهاتف أيضًا على أنه سيكون أفضل هاتف للتصوير الفوتوغرافي.

كشفت لنا شركة Oppo أن الهاتف Oppo F17 Pro سيضم ست كاميرات في المجموع، بحيث سيضم كاميرتين في الأمام، وأربع كاميرات في الخلف علمًا أنه سيتم تدعيم هذه الكاميرات بالعديد من الميزات التي تستند على الذكاء الإصطناعي والتي ستعمل على تعزيز جودة ومظهر الصور في مختلف الظروف، بما في ذلك ميزة AI Super Clear Portrait التي ستعمل على تحسين وضوح الصور، وميزة AI Super Night Portrait التي تعمل على إلتقاط صور واضحة في البيئات المنخفضة الإضاءة، وميزة AI Color Portrait التي تفصل الموضوع عن الخلفية بإستخدام الألوان.

الهاتف Oppo F17 Pro سيضم كاميرا أساسية في الخلف بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرتين في الأمام بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Oppo F17 Pro الجديد سيأتي كذلك مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.43 إنش وبدقة +FullHD، ومع بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 30W. عمومًا، يمكنكم أدناه إلقاء نظرة على مجموعة من الفيديوهات التشويقية للهاتف Oppo F17 Pro الجديد :

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo F17 Pro في أوائل شهر سبتمبر المقبل، ولكن لا يزال تاريخ الإعلان الرسمي بالضبط مجهولاً، فشركة Oppo لا تزال تلتزم الصمت بشأن هذا الموضوع، على الأقل إلى غاية هذه اللحظة التي نكتب فيها هذا المقال.