أول مراجعة للهاتف Galaxy Z Fold 2 شقت طريقها إلى اليوتيوب

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما ينتظر بقيتنا بفارغ الصبر للحصول على لمحة عن Galaxy Z Fold 2، نشر مراجع صيني بالفعل فيديو قام فيه بعمل مراجعة للجهاز. تم نشر الفيديو أيضًا على اليوتيوب من قبل قناة Inspiration Institute، وهو الفيديو الذي يعطينا نظرة أفضل على الجيل الثاني من الهاتف Galaxy Fold في أقل من خمسة دقائق. ويمكنكم مشاهدة هذا الفيديو أدناه :

في هذا الفيديو، قام المراجع بتسليط الضوء على التصميم العام للهاتف Galaxy Z Fold 2، وعلى الأداء، وعلى قدرات هذا الهاتف على مستوى تجربة الصوت، وعلى مستوى التصوير أيضًا من خلال التركيز على إستعراض أهم الميزات الجديدة التي قامت شركة سامسونج بتضمينها في تطبيق الكاميرا الإفتراضي للهاتف.

للتذكير، الهاتف Galaxy Z Fold 2 الجديد يضم شاشة داخلية بحجم 7.6 إنش محمية بطبقة Ultra Thin Glass، وشاشة خارجية بحجم 6.2 إنش تغطي الواجهة الأمامية للهاتف بالكامل. وبالعودة إلى الشاشة الخارجية، فهي تمتاز بتقنية Dynamic AMOLED 2X وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبدقة 1768×2208 بكسل. أما بخصوص الشاشة الخارجية، فهي تمتاز بتقنية Super AMOLED وبمعدل تحديث يبلغ 60Hz وبدقة 816×2260 بكسل علمًا أن كلا الشاشتين تدعمان +HDR10.

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الهاتف Galaxy Z Fold 2 الجديد يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، والمعالج الثماني النوى +Snapdragon 865، فضلا عن 12GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، و256GB من الذاكرة الداخلية. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف يدعم كذلك شبكات الجيل الخامس 5G، بما في ذلك mmWave و Sub-6GHz.

في الخلف، يضم الهاتف Galaxy Z Fold 2 ثلاث كاميرات بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المقربة علمًا أن الكاميرا الأساسية تضم عدسة بفتحة 1.8 وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS. وفيما يخص الكاميرات الأمامية، فهي تمتاز بدقة 10 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W، والشحن اللاسلكي بقوة 11W، فضلا عن الشحن اللاسلكي العكسي.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Galaxy Z Fold 2 سيكون متوفرًا في وقت لاحق من هذا العام باللونين الأسود والنحاسي، ولكن للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول سعر هذا الهاتف، ولكن من المفترض أن تظهر هذه المعلومات في المستقبل المنظور.