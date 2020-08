تسريب الصور الرسمية للهاتف Galaxy M51، وتكشف لنا عن التصميم العام للجهاز

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M51 في المستقبل القريب نظرًا إلى أن التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف بدأت تشق طريقها بالفعل إلى الويب منذ فترة. وعلى ذكر ذلك، فنحن هنا اليوم مع تسريب جديد عبارة عن صور رسمية مسربة للهاتف تكشف لنا عن تصميمه من الأمام والخلف.

هذا التسريب الجديد يكشف لنا أن الهاتف Galaxy M51 سيأتي مع شاشة طويلة تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ووحدة مستطيلة الشكل في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية تضم أربع كاميرات جنبًا إلى جنب مع فلاش LED، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب مما يجعله يعمل كزر للتشغيل. ونظرًا إلى أنه تم تضمين مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، فهذا يعني أن الهاتف Galaxy M51 سيضم في الغالب شاشة بتقنية LCD بدلاً من OLED.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فهي لا تزال مجهولة في الوقت الراهن، ولكن سمعنا قبل بضعة أيام أن الهاتف Galaxy M51 سيصل مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وسيضم شاشة مسطحة بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10، وسيصل مع المعالج Snapdragon 730، ومع بطارية بسعة 7000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W.

من المتوقع أن يظهر هذا الهاتف لأول مرة في الهند، ولكن نظرًا لظهور صفحة الدعم الخاصة بهذا الهاتف في الموقع الرسمي لشركة سامسونج في روسيا، فمن الآمن أن نقول بأن هذا الهاتف سيشق طريقه إلى المزيد من الأسواق في المستقبل.

إحدى الميزات التي نود أن نراها في الهاتف Galaxy M51 القادم هي الشحن العكسي حتى تتمكن من ضخ بعض الطاقة في هاتف صديقك الذي يحتضر أو الملحقات اللاسلكية مثل سماعات الرأس أو الساعات الذكية.

