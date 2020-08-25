تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض التحسينات المقدمة من سامسونج في Galaxy Z Fold 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Z Fold 2 في الأول من شهر سبتمبر المقبل، واليوم إستعرض مقطع فيديو أوجه الإختلاف بين هاتف Galaxy Z Fold 2 والجيل السابق من هواتف سامسونج القابلة للطي.

قدمت سامسونج خلال حدث Unpacked الذي عقد في شهر يوليو، نظرة أولية على إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 2، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن إطلاق الهاتف في الأول من سبتمبر.

ولقد نشر مقطع فيديو لمعاينة الإصدار الجديد من هاتف Galaxy Z Fold 2 عبر DroidLife، حيث قدم مقطع الفيديو رؤية أوضح لتصميم الهاتف بتفاصيل أكثر دقة ومن زوايا مختلفة.

ويظهر هاتف Galaxy Z Fold 2 في مقطع الفيديو قيد التشغيل بالفعل، حيث إستعرض المقطع عرض الخرائط بشكل واضح على الشاشة، وأيضاً آداء تصوير السيلفي، إلى جانب كفاءة وآداء الألعاب على الهاتف، كما كشف مقطع الفيديو عن كفاءة وآداء المكبرات الصوتية التي تأتي بصوتيات واضحة ونقية مقارنة بالإصدارات الأخرى.

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وفي مقارنة بين هاتف Galaxy Z Fold 2 وإصدار سامسونج السابق Galaxy Fold، كُشِف عن الترقية الواضحة والتحسينات التي تقدم من سامسونج في هذا الإصدار، حيث تظهر شاشة الإصدار الجديد بحجم أكبر، كما يأتي بحجم أنحف.

أيضاً إستبدلت سامسونج القطع كبير الحجم للكاميرة في Galaxy Z Fold 2 بثقب صغير الحجم في الشاشة لكاميرة السيلفي، كما أضافت سامسونج تحسينات على فواصل الشاشة، حيث أكدت التسريبات على أن تصميم فواصل الشاشة الجديد مغلق بشكل تام لمنع دخول الأتربة.

كما يستعرض الفديو آلية تدوير الشاشة في الهاتف، إلى جانب نمط Flex في هاتف Galaxy Z Fold 2، الذي يدعم فصل الشاشتين للعمل بشكل مستقل في كل شاشة.

يذكر أن سامسونج تكشف في الأول من سبتمبر عن سعر هاتف Galaxy Z Fold 2، وموعد بدء الحجز المسبق، والأسواق التي سيتوفر بها الهاتف خلال الفترة القادمة.

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