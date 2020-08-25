تكنولوجيا: سامسونج تدعم هاتف GALAXY Z FOLD 2 بطبقة حماية من زجاج GORILLA VICTUS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن سامسونج تدعم الإصدار الجديد من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 2 بطبقة حماية من زجاج GORILLA VICTUS، أو الذي يعرف بزجاج Gorilla Glass 7، حيث تقدم الطبقة الزجاجية في الشاشة الخارجية للهاتف.

اثبتت بعض الإختبارات التي أجريت لهاتف Galaxy Note 20 Ultra مؤخراً على قوة تصميم الهاتف، وعلى أعلى مستوى من مقاومة السقوط أو الخدش، وذلك بفضل طبقة الحماية التي تدعم الهاتف من زجاج GORILLA VICTUS.

وفي أحدث التسريبات التي نشرت على صفحة Abhishek Yadav على تويتر اليوم، أكد على أن سامسونج تدعم هاتف Galaxy Z Fold 2 أيضاً بالجيل السابع من زجاج GORILLA، وهي من المواصفات الهامة في تسويق هذا الإصدار بالتأكيد، حيث تدعم طبقة الحماية الشاشة الخارجية للهاتف بشكل أفضل.

من جانب أخر لا يدعم زجاج GORILLA VICTUS الشاشة الداخلية لهاتف Galaxy Z Fold 2 نظراً للتصميم المرن للشاشة، لذا تقدم سامسونج في الشاشة الداخلية طبقة زجاجية فائقة النحافة لا تؤثر على مرونة عملية طي الهاتف.

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ولقد نشر مقطع فيديو لهاتف Galaxy Z Fold 2 الذي كشف عن موقع تجعد الشاشة في هذا الإصدار أيضاً، إلا أن الكثير من التفاصيل حول الهاتف مازالت غير واضحة حتى الآن، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن سامسونج تقدم في هذا الإصدار معالجة لبعض المشاكل التي ظهرت في الإصدار الأول Galaxy Fold.

ومن المتوقع أن يأتي الجيل الجديد من هواتف سامسونج القابلة للطي بمعالجة لمشكلة البيكسل، وقابلية الشاشة للتلف، وضعف آلية طي الهاتف، إلا أن التسريبات لم تكشف عن معالجة لتجعد الشاشة الذي شكل مصدر إزعاج للمستخدمين في الإصدار الأول، نظراً لتأثير التجعد على جودة الرؤية في بعض الأحيان.

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