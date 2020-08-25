تكنولوجيا: ملصق إعلاني يوضح مواصفات Huawei Y9a قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التسريبات المصورة لهاتف Huawei Y9a تفاصيل مواصفات هذا الإصدار، حيث كشف أحد منافذ البيع عن ملصق إعلاني للهاتف قبل الإعلان الرسمي.

شغل هاتف Enjoy 20 Plus بعض التسريبات مؤخراً، والتي أوضحت تصميم هذا الإصدار بالكاميرة المنبثقة، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، واليوم كشفت التسريبات عن هاتف Huawei Y9a الذي يظهر بنفس لغة التصميم.

ويؤكد الملصق الإعلاني على أن هاتف Huawei Y9a يأتي بكاميرة منبثقة وتصميم الشاشة الكاملة، كما يضم وحدة دائرية للكاميرة الخلفية والتي تضم عدد 4 من المستشعرات، مع مسشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

Advertisements

أيضاً يأتي هاتف Y9a بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، وتقدم هواوي هذا الإصدار باثنان من الألوان.

كما ينطلق هاتف Y9a دون خدمات جوجل، حيث يضم الهاتف متجر هواوي AppGallery لتحميل التطبيقات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار قريباً.

المصدر

اعلان





