شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحتفل بمرور 25 عاما على إطلاق نظام التشغيل ويندوز 95 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 25 عامًا، أطلقت شركة مايكروسوفت رسميًا نظام التشغيل Windows 95، وهو نظام تشغيل كان أكثر تركيزًا على المستهلك وجاهزًا للإنترنت من الإصدارات السابقة له، والذى توافق ذكرى إطلاقه اليوم، كما تم أيضا في ذلك الوقت ترخيص أغنية رولينج ستونز للاحتفال بابتكارها الجديد "قائمة ابدأ".

وقد عرضت مايكروسوفت فيديو يكشف تطور نظام ويندوز على مدار السنوات والذى يوضح كيفية اختلاف شكل زر Start، واختلاف شكل القائمة الخاصة به، إضافة إلى اختلاف العديد من القوائم والواجهات الخاصة بالتطبيقات الأخرى منذ ويندوز 95 وصولا إلى ويندوز 10 الحالي.

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واحتفالًا بهذه المناسبة، قام مهندس مايكروسوفت السابق ريكو مارياني بتفصيل الإصدار في سياقه التاريخي، موضحًا سبب كونه أهم نظام تشغيل في التاريخ على الرغم من أنه لم يكن أفضل ما يمكن أن تقدمه مايكروسوفت في وقتها، حيث قال كان Windows 95 إصدارًا رائعًا في ذلك الوقت، واصفًا إياه بأنه "أهم نظام تشغيل في التاريخ".

وفقًا لمارياني، كان نظام التشغيل Windows 95 بمثابة الماس الخام الذي أعطى صناعة الكمبيوتر ما تحتاجه بالضبط في ذلك الوقت، نظرًا لقيود الأجهزة والبرامج في ذلك الوقت، حيث قال: “لقد زودت الصناعة بـ "طوافة يمكن أن تستمر بضع سنوات وتحملها بأمان إلى الجانب الآخر"، حيث كانت هناك بنية معقولة للأجهزة والبرمجيات خارج عالم Windows 3.1 من "عالم معماري مقسم 16 بت رهيب فرض علينا 8086 "، في إشارة إلى معالج إنتل الدقيق في حقبة السبعينيات.

ومن المثير للاهتمام، وفقًا لمارياني، أن نظام التشغيل Windows 95 لم يكن أفضل نظام تشغيل يمكن أن تصدره مايكروسوفت في ذلك الوقت، ولم يكن ذلك بسبب رغبة مهندسي مايكروسوفت في طرح منتج دون المستوى المطلوب، ويوضح مارياني قائلاً: "إنه ليس مثل أفضل نظام تشغيل عرفت Microsoft كيفية بنائه في ذلك الوقت، أو كانت قادرة على بنائه في ذلك الوقت".

ويقول مارياني: "لقد نجح Windows 95 بشكل كبير في هذا، وكان عدد التسويات والحالات الخاصة والحشوات مذهلاً، لكنه نجح؛ بيع أكثر من مليون وحدة في اليوم الأول نحو 40 مليون وحدة في العام الأول"