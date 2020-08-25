شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يستعد لمقاضاة إدارة ترامب بعد التهديد بالحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة TikTok إن إدارة ترامب لم تترك لها خيار سوى مقاضاتها بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر المعاملات في الولايات المتحدة مع التطبيق الشهير لمشاركة الفيديو القصير.

وأكدت TikTok إنها لا تتقق بشدة مع موقف البيت الأبيض بأن الشركة تمثل تهديدًا للأمن القومي، قائلة إنها "اتخذت تدابير استثنائية لحماية خصوصية وأمن بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة."

وأوضحت الشركة أيضا إن الإدارة تجاهلت "جهودها المكثفة" لمعالجة مخاوفها، واتهمت ترامب بتسييس النزاع من خلال الدعوة إلى حظر تيك توك في أمر تنفيذي صدر في 6 أغسطس، وقالت الشركة: "نحن لا نتعامل باستخفاف مع مقاضاة الحكومة، لكن مع تهديد الأمر التنفيذي بفرض حظر على عملياتنا في الولايات المتحدة، ببساطة ليس لدينا خيار".

ومن المتوقع أن يتم تقديم شكوى TikTok في وقت لاحق، وذلك وسط تزايد انعدام الثقة بين واشنطن وبكين، حيث اشتكى ترامب لأسابيع من أن TikTok، المملوك لشركة الإنترنت الصينية ByteDance Ltd ، يمثل تهديدًا للأمن القومي وقد يشارك معلومات حول المستخدمين مع الحكومة الصينية.

فيما دعا أمره التنفيذي الصادر في 6 أغسطس إلى حظر المعاملات مع التطبيق بعد 45 يومًا، وقد أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا منفصلاً في 14 أغسطس يمنح ByteDance ما يصل إلى 90 يومًا لسحب عمليات TikTok الأمريكية وأي بيانات جمعتها TikTok في الولايات المتحدة.

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كما ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن TikTok كانت تستعد لطعن قانوني في وقت مبكر يوم الاثنين على أمر ترامب الصادر في 6 أغسطس، واستحوذت ByteDance على تطبيق الفيديو Musical.ly ومقره شنغهاي في صفقة بقيمة مليار دولار في عام 2017، وأعادت إطلاقه باسم TikTok في العام التالي.

وقالت TikTok في مدونتها إن إدارة ترامب انتهكت حقها الدستوري في الإجراءات القانونية الواجبة من خلال حظر الشركة دون إشعار، واتهمت ترامب بإساءة استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي يسمح للرئيس بتنظيم التجارة الدولية أثناء حالة الطوارئ الوطنية.

وكان ترامب قد استند في مايو 2019 إلى هذا القانون لوقف الجهود المزعومة لشركات الاتصالات الأجنبية لإجراء تجسس اقتصادي وصناعي ضد الولايات المتحدة، لكن TikTok قالت إن الأمر التنفيذي الصادر في 6 أغسطس لم يتم دعمه من قبل حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب قبل عام، وقالت أيضا إن الأمر التنفيذي لم يكن نابعا من مخاوف حقيقية للأمن القومي، مضيفة: "نعتقد أن قرارات الإدارة كانت مسيسة بشدة ، وقال خبراء الصناعة الشيء نفسه".

وتجري ByteDance محادثات لبيع عمليات TikTok في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا لشركات من بينها Microsoft Corp و Oracle Corp، وقال أشخاص مطلعون إن هذه الأصول قد تتراوح قيمتها بين 25 و 30 مليار دولار.

وقبل شراء TikTok ، لم تطلب ByteDance موافقة مسبقة من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ، التي تراجع عمليات الاستحواذ بحثًا عن مخاطر الأمن القومي المحتملة، فيما فتحت CFIUS لاحقًا تحقيقًا ، ووفقًا لـ TikTok "رفضت مرارًا وتكرارًا" التعامل مع ByteDance قبل القول إنها وجدت مخاطر تتعلق بالأمن القومي مرتبطة بعملية الشراء.