تعرف على سعر ومميزات هاتف Nokia 8.3 5G الجديد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2020 1:21 مساءً

أعلنت شركة “نوكيا” الفنلندية عن طرح هاتفها الجديد Nokia 8.3 5G للبيع اعتبارا من الـ 8 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك بعد 5 أشهر من الإعلان عنه، وتم تحديد السعر للطراز الأساسي 6 / 64GB للبيع بـ 499.98 جنيه إسترليني.

ويعتبر Nokia 8.3 5G أول هاتف يتمتع بمزايا الجيل الخامس لشركة ”إتش إم دي العالمية“، وهي ‏شركة فنلندية، تعمل على تطوير وتسويق أجهزة هواتف نقالة بعلامة نوكيا التجارية.

ويأتي الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.81 بوصة ومعالج Snapdragon 765G وإعداد كاميرا رباعي، من ضمنها كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل.

Advertisements

ويحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، ومن المقرر عرضه للبيع بالتجزئة مقابل 600 يورو في الأسواق الأوروبية الأخرى، ومن المتوقع أيضا أن يصل إلى روسيا والولايات المتحدة والصين.

يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغا بايت قابلة للزيادة.

وتحاول شركة نوكيا الفنلندية اللحاق بركب المنافسة في مجال تصنيع الهواتف الذكية ، من خلال إطلاق هاتف جديدة بمواصفات فريدة يدعم تقنية 5G .

وكانت نوكيا أكبر بائع للهواتف النقالة من 1998 حتى 2012. لكن حصتها من السوق عانت خلال السنوات الخمس الماضية من التراجع نتيجة لتزايد استخدام الهواتف الذكية من باعة آخرين (آيفون من أبل والأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد من غوغل بشكل رئيسي).

منذ فبراير 2011 أصبحت لنوكيا شراكة استراتيجية مع مايكروسوفت. كجزء من هذه الشراكة ستتضمن جميع أجهزة نوكيا الذكية نظام التشغيل ويندوز فون (مستبدلة سيمبيان). ثم بيعت بعد ذلك لأكثر من شركة وقامت بإنتاج هواتف ذكية تعمل بنظام التشغيل أندرويد.