“أوبو” تطلق هاتفها الجديد ذو التصميم الأكثر أناقة لعام 2020

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة “أوبو” الصينية عن هاتفها الذكي الجديد ” Oppo F17 Pro ” ذو التصميم الأكثر أناقة لعام 2020 .

وأوضحت أوبو أن الهاتف الجديد يمتلك هيكلا نحيفا يبلغ 7.48 ملم ويزن 164 غرامًا.

وبصرف النظر عن الأناقة، فإن ”أوبو“ تطمح أن يكون F17 أفضل هاتف للتصوير الفوتوغرافي، ويمتلك الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل وشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة وشحن VOOC بقوة 30 وات، كما يحتوي على 6 كاميرات؛ أربعة في الخلف واثنتان في الأمام، وكلها مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي الجديدة كليًا، لمعالجة الصور في ظروف مختلفة.

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ومن مميزات الكاميرا ميزة AI Super Clear Portrait التي تعمل على تحسين وضوح ملامح الوجه، و ميزة AI Super Night Portrait التي تعطي جودة عالية في الظلام وهناك أيضًا، AI Color Portrait التي تفصل الموضوع عن الخلفية باستخدام اللون.

وتتميز الكاميرا الرباعية الموجودة في الخلف بوحدة رئيسية، بدقة 48 ميغابكسل مع كاميرا سيلفي، بدقة 16 ميغابكسل بمستشعر عمق 2 ميغابكسل.

ومن المقرر إطلاق Oppo F17 Pro في الهند في أوائل أيلول/سبتمبر المقبل، إلا أن الشركة لم تحدد تاريخًا بالضبط، وسيباع الهاتف بسعر 337 دولارًا.