مقاتلات الذكاء الاصطناعي تهدد مستقبل الطيارين المتمرسين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

لم يعد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يقتصر على النواحي العلمية أو البحثية والصحية وغيرها ، بل امتدت للنواحي العسكرية والحبية ، وفي اختبار نادر، تفوق الذكاء الاصطناعي على طيار محترف من سلاح الجو الأمريكي، في محاكاة حربية من خمس جولات.

وقال موقع “businessinsider.com”: أخضعت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة الأمريكية (DARPA) خلال مسابقة خوارزمية الذكاء الاصطناعي AI في أوضاع قتالية صعبة ضد مقاتل من طياري سلاح الجو الأمريكي في محاكاة واقعية للظروف الحربية للمعارك الجوية.

وقال جاستن موك الخبير في سلاح الجو الأمريكي إن خوارزمية الذكاء الاصطناعي AI التي صممتها Heron Systems أظهرت قدرة تصويب خارقة أثناء القتال للتقنية العسكرية الجديدة فاقت قدرات الطيارين المتمرسين من البشر .

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وبغض النظر عن الإنجاز العسكري الذي حققه الذكاء الاصطناعي AI وتفوقه على البشر ،شدد ” موك” على أن تلك الخوارزمية التي تم تطويرها الأعوام السابقة اكتسبت قدرة هائلة على التعلم من خلال الخضوع لما يصل إلى 4 مليارات من عمليات المحاكاة.

وشددت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) على أن المستقبل القريب ربما سيشهد العديد من أسراب المقاتلات الحربية ذاتية القيادة الداعمة لتقنية الذكاء الاصطناعي AI.

وأكد العقيد دان جافورسيك مدير مدير وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي AI العسكرية التي أثبتت كفاءة عالية سوف تلعب دورا هاما في تأمين الطيارين أكثر خلال مهامهم القتالية.