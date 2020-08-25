كوالكوم تواجه سيلا من الانتقادات والدعاوى..فهل ستغير سياستها؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

أبطلت محكمة الاستئناف أمرًا قضائيًا كان سيطلب من كوالكوم تغيير ممارسات ترخيص الملكية الفكرية الخاصة بها، حيث نقضت محكمة استئناف أمريكية حكمًا صادر من محكمة أدنى درجة ضد شركة كوالكوم المزودة للرقاقات في دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

انتقادات واسعة وجهت إلى شركة كوالكوم المصنعة للرقاقات ومقرها في سان دييغو، من قبل مجموعة شركات صناعة السيارات والشركات التقنية المنظمين الأمريكيين مثل تيسلا (Tesla) وفورد (Ford) وهوندا (Honda) ودايملر (Daimler) وإنتل (Intel) وميدياتيك (MediaTek) وذلك بشأن ممارسات بيعها الخاصة

وطالبت هذه الشركات من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) السعي لإعادة النظر في القضية بواسطة محكمة الاستئناف بكامل هيئتها. وكذلك اتخاذ المزيد من الإجراءات.

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وشدد المنظم التجاري الأمريكي على أن ممارسات كوالكوم أضرت المنافسة والمستهلكين، وأضاف أن شركات صناعة الهواتف الذكية، مثل آبل، اضطرت إلى دفع أسعار أعلى لرقاقات كوالكوم.

وكانت الشركات المحتجة والمنتقدة لسياسة كوالكوم قد أوضحت سابقًا أن أسعار السيارات المتصلة بالإنترنت يمكن أن ترتفع إذا فازت شركة كوالكوم بقضيتها.

وتفرض كوالكوم على شركات صناعة السيارات عند وضعها الشرائح في المركبات لربطها بالإنترنت، توقيع اتفاقيات براءات اختراع لمعايير الاتصالات، مثل الجيل الخامس 5g.

وقالت المجموعة:” إذا سمح لقرار اللجنة بالصمود، فقد يزعزع الاستقرار والنظام البيئي للمعايير من خلال تشجيع إساءة استخدام القوة السوقية المكتسبة من خلال وضع المعايير.”