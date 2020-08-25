2 مليون دولار..قيمة بطولة PUBG Mobile المرتقبة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

بلاير أنونز باتل غراوندز المعروفة باسم ببجي PUBG أو ساحات معارك بلير أناون، هي لعبة جماعية على الانترنت ولعبة بقاء صدرت بتاريخ 23 آذار 2017، وهي متوفرة على أجهزة ويندوز، وإكس بوكس ون وصدرت نسختان في أوائل سنة 2018 لمنصتي آي أو إس، وأندرويد من تطوير شركة تينسنت، والتي قامت بالتعاون مع شركة “بلوهول” لإصدار اللعبة على الهواتف المحمولة، وتعمل بنفس المحرك الذي تعمل به النسخة الأصلية.

وتم تطوير النسخة الأصلية من قبل شركة “بلوهول” على محرك أنريل إنجن 4. وهي تدعم اللغة العربية. وبالرغم من تراجع شعبية اللعبة على منصات الألعاب والحاسب الشخصي في ظل المنافسة، لكن لا تزال نسخة المحمولة من اللعبة تُعد واحدة من كبرى الألعاب وأكثرها نجاحًا

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وعشاق PUBG Mobile على موعد مع تحديث جديد من المقرر إطلاقه في الثامن من شهر أيلول.

وابتداءً من شهر تشرين الثاني، ستبدأ دائرة الرياضات الإلكترونية في (PUBG Mobile) في استضافة حدث مشترك بين الدوري العالمي وحدث بطولة العالم، يُطلق عليه بطولة (PUBG Mobile) العالمية، بحيث يجمع الحدث بين اللاعبين المحترفين من الأمريكتين وأوروبا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط و الصين للمنافسة على مجموع جوائز بقيمة 2 مليون دولار.

ويقول الفريق: نظرًا للوباء العالمي، قد لا يكون الجمهور في الموقع ممكنًا بالنسبة لحدث بطولة (PUBG Mobile) العالمية، لكن إذا كان ذلك آمنًا، فسيبدأ الدوري في أواخر شهر تشرين الثاني، عبر استوديوهات متعددة.