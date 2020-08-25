تكنولوجيا: Oppo تعلن رسمياً عن هاتف OPPO A53 بمعالج Snapdragon 460 ومعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo اليوم عن هاتفها المتوسط OPPO A53 الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 460، ويدعم معدل تحديث 90Hz في الشاشة، وبطارية بقدرة 5000 mAh.

يتميز هاتف OPPO A53 بحجم شاشة 6.5 إنش، والتي تدعم جودة عرض HD Plus، كما تشغل الشاشة نسبة 89.2%، وتتميز أيضاً بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية الذي يضم مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً تدعم الشاشة سرعة لمس 120Hz، ومعدل تحديث 90Hz.

كما يأتي هاتف OPPO A53 برقاقة معالج Snapdragon 460، وينطلق بواجهة ColorOS 7.2 مع نظام تشغيل Android 10، أيضاً يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

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وتقدم Oppo هاتف OPPO A53 بتصميم 3D بألوان متدرجة، كما يأتي بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، وبطارية بقدرة 5000 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

مواصفات هاتف OPPO A53

شاشة LCD بحجم 6.5 إنش ودقة عرض 1600 في 720 بيكسل، أو جودة عرض HD Plus، ومعدل تحديث 90Hz وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5

رقاقة معالج Snapdragon 460 ثماني الأنوية، بدقة تصنيع 11 نانومتر، وكرت شاشة Adreno 610

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في LPDDR4x، و سعة تخزين 64 جيجا بايت، ونموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، مع تخزين خارجي في microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

يدعم اثنان من شرائح SIM

نظام تشغيل Android 10، مع واجهة ColorOS 7.2

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 وفلاش LED، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0

قياسات الهاتف 163.9 في 75.1 في 8.4مم، ووزن 186 جرام.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

مدخل 3.5مم للسماعات.

يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac، والبلوتوث 5، وGPS، كما يأتي بمنفذ USB C

بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف OPPO A53 بألوان الأسود، الأبيض، والأزرق، بسعر يبدأ من 175 دولار تقريباً، للنموذج الرئيسي من الهاتف الذي يتميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

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