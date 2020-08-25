الصبغة الحضراء تضرب من جديد، وتؤثر على Gaalaxy Note 20 Ultra و Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7

فاطمة أيت طالب - دبي - ها نحن ذا مرة أخرى، فلقد تعرضت مجموعة جديدة من أجهزة سامسونج لمشكلة ظهور الصبغة الحضراء التي رأيناها سابقًا في الهاتف Galaxy S20 Ultra. التقارير التي وردتنا الآن تفيد بأن Galaxy Note 20 Ultra و Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7 تُعاني من نفس المشكلة أيضًا.

تظهر الصبغة الخضراء هذه عندما ينخفض سطوع الشاشة إلى مستوى معين. ومن المثير للإهتمام أن هذا الخلل لا يقتصر على شاشات AMOLED، فالجهاز اللوحي Galaxy Tab S7 يستخدم شاشة من نوع LCD بدلاً من OLED. ومع ذلك، جميع هذه الأجهزة الثلاثة تستخدم المعالج +Snapdragon 865. قد يكون هذا مرتبطًا بمعدل تحديث الشاشة حيث أوضح أحد المستخدمين أن الصبغة تكون مرئية فقط عندما يتم إستخدام معدل التحديث المرتفع 120Hz في جميع هذه الأجهزة الثلاثة.

Advertisements

الخبر السار هو أن هذه المشكلة برمجية بحيث يمكن إصلاحها من خلال تحديث في المستقبل. الخبر السيء هو أن مشكلة اللون الأخضر تستمر في الظهور على الرغم من حقيقة أن شركة سامسونج ليست بالتأكيد الشركة الوحيدة التي عانت أجهزتها من هذه المشكلة.