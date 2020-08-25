Galaxy S21 Ultra سيأتي مع القلم S Pen، وسيتم تعويض تشكيلة Galaxy Note بـ Galaxy Z Fold 3

فاطمة أيت طالب - دبي - يشير تقرير جديد صادر من كوريا الجنوبية إلى أن شركة سامسونج ستجري بعض التغييرات الجادة على هواتفها الذكية الرائدة. مع Galaxy S20 Series، قامت الشركة بإطلاق ثلاثة هواتف ذكية مختلفة تشمل Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra. وفي الوقت نفسه، تضمنت تشكيلة Galaxy Note 20 Series كل من Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra.

ووفقا للتقرير الصادر من قبل The Elec Korea، فسوف يأتي خليفة الهاتف Galaxy S20 المشار إليه بإسم Galaxy S21 مع القلم الإلكتروني S Pen، ولكن هذه الميزة ستقتصر فقط على Galaxy S21 Ultra. من المتوقع ظهور تشكيلة Galaxy S21 Series في النصف الأول من العام المقبل. يُقال أن Galaxy S21 يحمل الإسم الرمزي ” Unbound ” وسيصل بثلاثة طرازات تحمل الأسماء M1 و N2 و O3. ويبدو أن القلم S Pen سيصل مع الطراز O3.

يُقال أن شركة سامسونج لم تؤكد إطلاق Galaxy Note 21 في العام المقبل حتى الآن، ولكن ظهرت تكهنات بأن سامسونج ستوقف تشكيلة Galaxy Note Series وستُطلق بدلاً من ذلك Galaxy Z Fold 3 مع القلم S Pen. وهذا قد يعني أن سامسونج ستُطلق Galaxy S Series في النصف الأول، وهواتف Galaxy Z Fold/Z Flip في النصف الثاني من العام.

Advertisements

مع بدء الإنتاج الضخم لزجاج Ultra Thin Glass، تتمتع سامسونج بالقدرة على إنتاج 600 آلف شاشة قابلة للطي شهريًا لهدف نهائي يتمثل في إنشاء مليون شاشة قابلة للطي شهريًا بحلول نهاية العام. قد لا تبيع سامسونج العديد من الأجهزة القابلة للطي كما هو الحال مع Galaxy Note Series، ولكن هامش الربح المرتفع للأجهزة القابلة للطي يمكن أن يعوض المبيعات القليلة. يمكن أن تحصل تشكيلة Galaxy S21 Series أيضًا على المزيد من المبيعات.

تمتلك سامسونج بالفعل العديد من الهواتف الذكية الراقية، ولا يُعد تقليص عددها فكرة سيئة. ما شعورك حيال عدم وجود تشكيلة Galaxy Note Series، وما رأيك في الحصول على Galaxy Z Fold 3 الباهض مع القلم S Pen؟