عيوب فنية خطيرة في أجهزة سامسونغ الجديدة

وأوضحت أن الهواتف التي تعاني من تلك المشكلة هي هاتف "غلاكسي نوت 20 ألترا" (المزود بمعالج سنابدراغون)، و"غلاكسي تاب إس 7"، و"غلاكسي تاب إس 7 بلس".
والمشكلة، وفقا لخبراء، تكمن في أن تلك الخيمة الخضراء، تعتبر خطيرة لأنها لا تقتصر على شاشات "سوبر أموليد" فقط، بل أيضا على شاشات "إل سي دي" التي تستخدم في "غلاكسي تاب إس 7".
ولكن الأجهزة الثلاث من سامسونغ مدعومة بمعالج "سنابدراغون 865 بلس" فائق السرعة.
ولاحظ عدد من المستخدمين أن تلك "الخيمة الخضراء" تكون مرئية فقط عند درجة دقة 120 هرتز.
ولم تعلن شركة سامسونغ بعد تفاصيل أكبر عن ذلك العيب الفني، واكتفت بالقول إنها تنظر في تلك التقارير لترى كيف يمكن حل المشكلة.
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