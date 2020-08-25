تحديث جديد لتطبيق 'واتساب'.. تعرف على أبرز المزايا

كشفت تقارير صحفية عالمية عن بدء تطبيق "واتسآب" في طرح تحديث تجريبي جديد، يقدم تجربة مختلفة كليا في استخدام المنصة مدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي.

وأوضح تقرير منشور في موقع "تايمز نيوز ناو" أن التحديث التجريبي الجديد سيكون مخصصاً لنسخة "واتسآب بيتا" على نظام تشغيل "أندرويد"، بحسب "سبوتنك". ويتضمن التحديث الجديد إمكانية تخصيص نغمة رنين خاصة بالمكالمات الجماعية عبر "واتسآب"، كما يقدم التحديث واجهة مستخدم جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي والرسوم المتحركة الجديدة للملصقات.



ويقدم أيضاً نوعاً جديداً لملصقات الرسوم المتحركة، سيتم تشغيل الرسوم المتحركة في حلقة تصل إلى 8 مرات وسيكون لها وقت تكرار أقل، كما تم نقل كل الأزرار إلى أسفل الشاشة، خلال المكالمات الصوتية، في واجهة المستخدم الجديدة من "واتسآب".

ويقدم أيضاً نوعاً جديداً لملصقات الرسوم المتحركة، سيتم تشغيل الرسوم المتحركة في حلقة تصل إلى 8 مرات وسيكون لها وقت تكرار أقل، كما تم نقل كل الأزرار إلى أسفل الشاشة، خلال المكالمات الصوتية، في واجهة المستخدم الجديدة من "واتسآب".

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