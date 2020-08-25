قائمة الاجهزة التي ستحصل على OneUI 2.5 الجديدة

- 1/3
- 2/3
- 3/3
واجهة OneUI 2.5 ستصدر خلال الفترة القادمة لكل اجهزة سامسونج المناسبة لها. الواجهة التي انطلقت مع اطلاق هاتف Galaxy Note 20 و هي تحمل سائر مميزات جوجل الأخير في اندرويد 10. الواجهة الجديد ستطلق لكل الأجهزة الداعمة خلال الفترة القادمة فقد صدرت بالفعل لاجهزة S20 في بعض الدول و يتوقع ان تصدر لباقي الدول خلال الفترة القادمة و في هذا المقال سنعرض الأجهزة التي ستحصل على هذا التحديث.
واجهة OneUI 2.5
الواجهة الأخيرة لسامسونج حتى الآن و احد تحديثات الشركة الكبيرة التي ستحمل مميزات اضافية للهواتف من هاتف نوت 20 و كذلك مميزات اندرويد الأخيرة الموجودة في اندرويد 10. كدعم الإيمائات مع تطبيقات الـLauncher الخارجية مثلًا. و يحتمل ان تحمل الواجهة اعلانات في برامج النظام كما تشير بعض التسريبات لكن لا شئ مؤكد.
الأجهزة التي ستحصل على OneUI 2.5
- جهاز Samsung Galaxy Note 9
- جهاز Samsung Galaxy S9
- جهاز Samsung Galaxy S9 Plus
- جهاز Samsung Galaxy S10
- جهاز Samsung Galaxy S1 Plus
- جهاز Samsung Galaxy S10e
- جهاز Samsung Galaxy S10 Lite
- جهاز Samsung Galaxy Note 10
- جهاز Samsung Galaxy Note 10 plus
- جهاز Samsung Galaxy Note 10 Lite
- جهاز Samsung Galaxy S20
- جهاز Samsung Galaxy S20 Plus
- جهاز Samsung Galaxy S20 Ultra
- جهاز Samsung Galaxy Fold
- جهاز Samsung Galaxy Z Flip
اجهزة اخرى؟
هناك اجهزة عديدة ستحصل على تحديثات Android 11 و Android 12 و لكنها ليست بالقائمة و ذلك لأن هذه الأجهزة ستتخطى واجهة OneUI 2.5 و تصل الى OneUI 3.0 مرة واحدة. لذلك لن تحصل على هذه الواجهة فأحد هذه الاجهزة مثلًا هو Galaxy A71 سيحصل على تحديث Android 11 بواجهة OneUI 3.0 لكنه لن يحصل على OneUI 2.5.
المصدر
اقرأ ايضًا
المصدر الأصلي : عرفني