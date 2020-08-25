أزمة مشتعلة بين شركة فيسبوك وحكومة تايلاند

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 46 دقيقة

حكومة تايلاند على موعد مع دعوى قضائية سترفعها شركة فيسبوك ضدها، بعد أن طالبتها بالوصول إلى مجموعة أشخاص كانوا قد انتقدوا ملك البلاد، الأمر الذ تعتبره فيسبوك مناهضا لسياستها التي تسعى لتحقيق الديمقراطية من خلال تعزيز حرية الرأي والتعبير بدون تمييز.

وفي خطوة مفاجئة كانت قد ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أن فيسبوك قد استجابت لمطلب منع المستخدمين داخل تايلاند من الوصول إلى المجموعة بعد أن هددت الحكومة بمقاضاة الشركة.

ووصفت فيسبوك طلب الحكومة التايلاندية بالـ “قاسي” وقالت فيسبوك تعليقا على أزمتها مع الحكومة “هذه الطلبات تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولها تأثير مخيف على قدرة الناس على التعبير عن أنفسهم، ونحن نعمل على حماية حقوق جميع مستخدمي الإنترنت والدفاع عنها ونستعد للطعن في هذا الطلب بشكل قانوني”.

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وأضاف المتحدث باسم فيسبوك لشبكة سي ان ان:” بعد مراجعة دقيقة، قررت فيسبوك أننا مضطرون لتقييد الوصول إلى المحتوى الذي تعتبره حكومة تايلاند غير قانوني.”

واندلعت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية منذ أكثر من شهر في تايلاند، حيث أطلق المواطنون صرخاتهم علنًا ضد ملك البلاد، وهو أمر ملحوظ بسبب قوانين إهانة الذات الملكية الصارمة التي تحظر إهانة أي فرد من العائلة المالكة أو التشهير به أو تهديده.

وقال تشاتشافالبونجبون وهو أكاديمي وناقد للنظام الملكي يعيش في منفى اختياري في اليابان: بمقاضاة الحكومة التايلاندية بشأن طلبها بحظر مجموعتي، أرى أنها الخطوة الصحيحة، إذ إن حرية التعبير هي شيء يحق لنا جميعًا أيضًا، لا سيما في تايلاند حيث يعتبر هذا الشيء سلعة نادرة.

وأضاف منتقدا سياسية فيسبوك:” أصبحت فيسبوك جزءًا من عرقلة التحول الديمقراطي في بلدي وتعزيز الرقابة على المعلومات من خلال قبولها طلب الحكومة التايلاندية بمنع الوصول إلى مجموعتي في تايلاند، ويضر قرار فيسبوك بالحق في التعبير بحرية في هذا المنطقة.”