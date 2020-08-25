تكنولوجيا: تسريبات توضح بعض مواصفات هاتف Poco X3 الذي يأتي بقدرة شحن 33W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر FCC عن خطط Poco لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية قريباً، والذي يأتي بقدرة شحن 33W، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، والذي يشار إلى أنه هاتف Poco X3.

جاء الإصدار الجديد من هواتف Poco في تسريبات FCC بنموذج رقم M2007J20CG، كما يظهر شعار “POCO” بشكل واضح في الرسوم التوضيحية الخاصة بالهاتف.

ولقد أوضحت التسريبات بعض التفاصيل التي ظهرت على اللوحة الخلفية، حيث يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما تكشف التسريبات على أن هاتف Poco X3 يأتي بقدرة بطارية 5160 mAh، والتي يدعمها تقنية الشحن بقدرة 33W، وهي مواصفات أعلى من هاتف Poco X2 الذي جاء بقدرة بطارية 4500 mAh، وشاحن 27W.

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أيضاً من بين التفاصيل التي كشف عنها عبر تسريبات FCC حول هاتف Poco X3، في دعم الهاتف الإتصال بشبكات 4G، كما يدعم اثنان من شرائح SIM، وWi-Fi 5، والبلوتوث 5.1، كما يأتي نموذج J20CT من الهاتف بميزة دعم شبكات LTE Band 41 المستخدمة من شركة Vodafone Idea في الهند.

يذكر أن بعض التسريبات التي جاءت حول هاتف Poco X3 مؤخراً، أشارت إلى أن الهاتف يأتي بشاشة OLED تدعم معدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 765، ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن هذا الإصدار لاحقاً هذا الشهر.

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