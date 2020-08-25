شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عايز تأمن نفسك.. 7 إعدادات يمكنك تغييرها على واتس آب لحماية دردشاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد واتس آب تطبيق الدردشة الأكثر شيوعًا في العالم، لكن يمكن للغرباء فى بعض الأحيان رؤية صورة ملفك الشخصي وحالتك وإضافتك إلى مجموعات عشوائية بمجرد الحصول على رقم هاتفك، وفيما يلي بعض نصائح واتس آب الأساسية التي يجب أن تضعها في اعتبارك للحفاظ على خصوصيتك على الإنترنت وعدم الكشف عن الكثير عن نفسك لأشخاص مجهولين.

- اختر من يمكنه رؤية حالة واتس آب الخاصة بك:

يمكن الوصول إلى ميزة خصوصية الحالة من قسم الإعدادات فى التطبيق، وهنا يمكن للمستخدمين اختيار إظهار حالتهم لقائمة جهات اتصال معينة أو قصرها على جهات الاتصال المحفوظة فقط.

- اختر من يمكنه إضافتك إلى مجموعات واتس آب:

إعدادات خصوصية مجموعة واتس آب تمنح المستخدمين خيار تحديد من يمكنه إضافتهم فى المجموعات، هناك ثلاثة خيارات على وجه التحديد حيث يمكن للمستخدمين إما الاختيار للسماح لأي شخص بإضافتهم في المجموعة أو قصرها على جهات الاتصال المحفوظة أو تحديد قائمة جهات اتصال معينة.

- يمكنك أيضًا اختيار إخفاء "آخر ظهور" من إعدادات واتس آب:

تتيح إعدادات خصوصية Last Seen للمستخدمين إخفاء آخر مرة على الإنترنت عن الآخرين، فضمن الإعدادات، يمكنهم اختيار إخفاء آخر ظهور لهم تمامًا أو تعيينه ببساطة على جهات الاتصال الخاصة بي.

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- إدارة من يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي على واتس آب

تمامًا مثل الخيارات الأخرى، يحصل مستخدمو واتس آب أيضًا على خيار إخفائها تمامًا أو جعلها مرئية فقط لجهات الاتصال المحفوظة.

- قسم "About" فى واتس آب لديه أيضًا نفس خيارات الخصوصية:

هناك ثلاثة خيارات، يمكن للمستخدمين إما اختيار إظهار About للجميع أو إخفائها تمامًا أو اختيار إظهارها فقط لجهات الاتصال المحفوظة.

إضافة قفل حيوى لمنع الوصول غير المصرح به إلى محادثات واتس آب:

يمكن لمستخدمى واتس آب على أندرويد ضبط قفل بصمة الإصبع، فى حين أن أحدث مستخدمى آيفون لديهم خيار استخدام Face ID أو Touch ID في حالة استخدام زر الصفحة الرئيسية الفعلي.

حظر جهات اتصال معينة من إرسال الرسائل أو عرض تفاصيل ملفهم الشخصي على واتس آب

لدى مستخدمي واتس آب خيار حظر جهة اتصال أو رقم هاتف معين لمنع تلقي الرسائل أو من الوصول إلى معلومات ملفك الشخصي، يتوفر الخيار من كل من خيار الإعدادات وكذلك من الدردشات الفردية.