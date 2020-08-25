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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد متجر أبل العائم فى سنغافورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك Apple المئات من المتاجر المنتشرة فى جميع أنحاء العالم، والتى تعد متاجر ومراكز إصلاح ومراكز مجتمعية، حيث يمكن للناس أن يتعلموا أن يكونوا أكثر إبداعًا، وكشف تقرير حديث أن الشركة الأمريكية تخطط لافتتاح متجر عائم، وذكرت صحيفة ستريتس تايمز، أن الشركة أكدت خططها لفتح متجر على شكل قبة بالقرب من منتجع مارينا باى ساندز فى سنغافورة، ولم تعلن متى ستقوم بافتتاحه، لكن متحدثًا رسميًا قال إن ذلك "قريبًا"، كما جاء بالمواقع الدعائى الرسمى: "ستكون مساحة لك للاستكشاف والتواصل وإنشاء شيء جديد".
متجر أبل
كما أفاد موقع Archigardner ، أعادت Apple بناء الهيكل بألواح زجاجية ستعكس أفق سنغافورة خلال النهار، والتى تتوهج مثل الفانوس فى الليل، وقالت الشركة أن شكل الهيكل يخبرنا عن تصميم متجر جديد تمامًا، وسيضاء جزئيًا بواسطة نافذة دائرية أعلى القبة، وسيتم توصيله بممر خشبى ونفق تحت الماء يتصل بمركز تجارى قريب.
المتجر
القبة اللافتة للنظر هى ثالث متجر لشركة أبل فى سنغافورة، إذ قامت الشركة ببناء أول موقع لها فى نايتسبريدج مول فى عام 2017 قبل افتتاح موقع ثانٍ فى مطار جويل شانجى فى يوليو 2019.
ويعد افتتاح المتجر غير معتاد فى وقت لا تزال فيه معظم الشركات تعانى من جائحة فيروس كورونا، لكن لدى Apple الكثير من النقد، إذ وصلت قيمتها مؤخرا إلى 2 تريليون دولار.
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