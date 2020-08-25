شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة تثبيت Fortnite على أندرويد دون استخدام متجر "بلاى ستور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد متجر Google Play هو المصدر الأساسي للتطبيقات والألعاب للهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد، وجاءت إزالة لعبة الباتل رويال الشهيرة Fortnite بمثابة مفاجأة لمحبيها، حيث حذفت اللعبة من كل من Apple App Store و Google Play Store بعد فترة وجيزة من محاولة الناشر Epic Games خفض نسبة 30% المجانية التي يطلبها كل من أبل وجوجل من المطورين للمعاملات على منصاتهم.

ولمواجهة هذا الموقف منحت Epic Games مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد طريقة بديلة لتنزيل اللعبة على هواتفهم الذكية وإليك كيفية القيام بذلك.

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الطريقة الأولى:

احصل عليها من متجر سامسونج جالاكسى، إذ أبرمت سامسونج صفقة مع Epic Games لإطلاق Fortnite على أندرويد كلعبة حصرية لفترة محدودة للهواتف الذكية Galaxy، ويمكن لمستخدمى Samsung تنزيل اللعبة من Galaxy Store.

الطريقة 2:

احصل عليها من موقع Epic Games الرسمي يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية الآخرين تنزيل اللعبة مباشرة من Epic من خلال زيارة موقع Fortnite's أندرويد، حيث يعرض موقع الويب رمز الاستجابة السريعة ويمكن للمستخدمين مسح هذا الرمز باستخدام هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام أندرويد لبدء عملية التنزيل.

وسيؤدي مسح رمز الاستجابة السريعة إلى إعادة التوجيه إلى موقع Epic Games حيث سيطلب تنزيل تطبيق Epic Games وهو في الأساس ملف APK لمشغل Fortnite، وبمجرد تثبيت التطبيق على هاتف ذكى، يمكن للمستخدمين تنزيل وتثبيت لعبة Fortnite مباشرة.