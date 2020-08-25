شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم فيس بوك الجديد إجبارى بدءا من سبتمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن فيس بوك سيجبر الجميع على استخدام الموقع بتصميمه الجديد اعتبارًا من سبتمبر، إذ قدمت الشركة لأول مرة تصميمها الجديد الرئيسى - الذى أزال الصفحة مع التخلص من الشريط الأزرق الشهير فى الأعلى - خلال مؤتمر المطورين العام الماضى، ومنذ ذلك الحين، تم طرحه لمزيد من المستخدمين، الذين سئلوا فى البداية عما إذا كانوا يريدون التبديل إلى المظهر الجديد.

ويمكن لأى شخص لديه التصميم حاليًا الرجوع إلى التصميم القديم، ولكن الآن يقول فيس بوك إن هذا الخيار ستتم إزالته ابتداء من سبتمبر.

وتقول صفحة الدعم بالموقع : "إذا كنت تستخدم فيس بوك.com الجديد ، فيمكنك الرجوع إلى فيس بوك الكلاسيكى مؤقتًا، لكن بدءًا من سبتمبر، سيكون لدى كل شخص التصميم الجديد."

عندما يطلب المستخدمون العودة مرة أخرى، يتم إخبارهم أيضًا أن "تجربة فيس بوك الكلاسيكية لن تتوفر بدءًا من سبتمبر، ويتم عرض مجموعة من الأسئلة لمعرفة عما إذا كانوا يريدون استرجاع التصميم القديم لأنهم يفتقدون بعض المزايا أم لا، حيث تشير النافذة المنبثقة إلى أن الشركة تتطلع إلى ضمان تحسين التصميم قبل طرحها للجميع.

بالإضافة إلى إعادة تعريف مظهر فيس بوك، قدم التصميم الجديد وضعًا داكنا يمكن تشغيله للمستخدمين، والذى يتوافق مع إصدار التطبيق من فيس بو ، والذى تم تغييره بالفعل للجميع.

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يضع التصميم الجديد أيضًا مزيدًا من التركيز على الميزات المختلفة التى تحاول الشركة الاهتمام بها، بما فى ذلك أداة مشاهدة الفيديو وقسم الألعاب.

حتى يتم إطلاق التغيير إلى الجميع، يمكن للمستخدمين العودة إلى التصميم القديم من خلال الضغط على السهم فى الزاوية اليمنى العليا واختيار "التبديل إلى Classic فيس بوك".

يمكن للمستخدمين أيضًا الإبلاغ عن مشكلات فى تصميم فيس بوك الجديد بالضغط على الزر نفسه واختيار "Help & Support" والضغط على خيار "Report a problem"