شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين الحساب الموثق وغير الموثق على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفر العديد من منصات التواصل الاجتماعي أمثال فيس بوك وانستجرام وتويتر وغيرها للمستخدمين القدرة على توثيق حساباتهم، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال وجود علامة زرقاء بجوار اسم صاحب الحساب، مما يشير إلى أن هذا الحساب موثق، لكن في نفس الوقت هناك مجموعة من القواعد التى تفرضها منصات السوشيال ميديا على المستخدمين لكي يتم توثيق حسابتهم، وفيما يلي نعرض الفارق بين الحسابات الموثقة وغير الموثقة كما يلى:

الحسابات الموثقة

تتيح شارة التوثيق الزرقاء على منصات السوشيال ميديا للأشخاص معرفة أن أحد الحسابات ذات الاهتمام العام هو حساب موثَّق، وتظهر الشارة بجوار الاسم على الملف الشخصيّ للحساب وبجوار اسم الحساب في نتائج البحث، وتكون دائمًا باللون نفسه ويتم وضعها في المكان نفسه بغض النظر عن تخصيصات ألوان النسق أو الملف الشخصيّ.

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ويجب تطبيق الشارات الموثَّقة بواسطة المنصة نفسها، فيما يتم توثيق أحد الحسابات إذا تم تحديد أنه حساب يمثل اهتمامًا عامًا، ويشمل ذلك عادةً الحسابات التي يملكها مستخدمون في يعملون مجالات الموسيقى، والتمثيل، والموضة، والحكومة، والسياسة، والدين، والصحافة، والإعلام، والرياضة، والأعمال التجارية ومجالات الاهتمام الرئيسية الأخرى، لكن لا تعني شارة التوثيق وجود رعاية من تويتر.

الحسابات غير الموثقة:

هي حسابات لا تحتوي على الشارة بجوار الاسم، إلا أنها قد تعرضها على مكان آخر، على سبيل المثال، في صورة الملف الشخصيّ أو صورة رأس الصفحة أو النبذة التعريفيّة، حسابات غير موثَّقة، فهي في الأساس الحسابات العادية التى يقوم بإنشائها المستخدمين على أي منصة سواء فيس بوك أو تويتر أو انستجرام أو غيرها، ويمكن لاي مستخدم إنشاء هذا النوع من الحسابات وبسهولة كونه لا يحتاج اي نوع من التحقق سوى بريد الكترونى فعال فقط.