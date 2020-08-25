شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة فيتنامية للألعاب تقاضى TikTok وتطالب بتعويض 9 ملايين دولار.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر إن شركة VNG الفيتنامية رفعت دعوى قضائية ضدTikTok ، تطبيق الفيديو القصير الشهير، قائلة إنه ليس لديه تراخيص كافية للأغانى المستخدمة فى مقاطع الفيديو الخاصة بها، وقال مصدران مطلعان إن شركة VNG تتهم الشركة المملوكة للصين باستخدام مقاطع صوتية مملوكة لشرك Zing، وهى شركة تابعة لـVNG، دون موافقة الشركة.

وأطلعت وكالة رويترز على وثيقة قانونية من محكمة الشعب فى مدينة هوشى تطالب فيها الشركة الفيتنامية بتعويضات من TikTok مع التوقف عن استخدام موسيقى Zing.

Advertisements

وتقول الوثيقة: "تطلب VNG من TikTok إزالة جميع مقاطع الموسيقى المأخوذة من سجلات Zing من كل من تطبيق TikTok وموقع الويب، وتعويضًا عن الأضرار التى تزيد عن 221 مليار دونج (9.5 مليون دولار).

VNG Corporation هى شركة تكنولوجيا مقرها فى فيتنام تأسست عام 2004 ، وتشتهر بألعابها على الإنترنت وتطبيقات بث الموسيقى والمراسلة، وأظهرت البيانات الرسمية أن TikTok ارتفعت شعبيتها فى فيتنام، حيث سجلت 10 ملايين مستخدم اعتبارًا من أغسطس مع الملايين من عمليات تحميل المقاطع القصيرة على النظام الأساسى، لكن بعض أصحاب حقوق الموسيقى يقولون إن TikTok ليس لديها تراخيص كافية للأغانى المستخدمة فى مقاطع الفيديو الخاصة بها.

وقالت جمعية الموسيقى الفيتنامية ردا على أسئلة من رويترز: "جدير بالذكر أن TikTok قد أدخلت نموذج عمل معقدًا للغاية لتجنب الامتثال لحقوق الطبع والنشر فى فيتنام".