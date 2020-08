Galaxy Note 20 Ultra يتفوق على شقيقه على مستوى المبيعات في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - قد لا تتمتع سامسونج بمبيعات كبيرة في الصين بشكل عام، ولكن لا يزال يتعين على بضعة آلاف من المشترين تقديم إحصائية موثوقة بما فيه الكفاية حول شعبية هواتف Galaxy Note 20 Series الجديدة. ووفقا للمسرب الصيني البارز Ice Universe، فقد نجح الهاتف Galaxy Note 20 Ultra 5G في التفوق على الهاتف Galaxy Note 20 5G العادي على مستوى المبيعات.

يستند هذا على المبيعات في متجر JD.com الصيني، والذي كشف عن عدد الوحدات المُباعة من كل هاتف. تُظهر الإحصائيات أن مبيعات Galaxy Note 20 Ultra 5G كسرت حاجز 2200 آلف وحدة، في حين لا تزال مبيعات Galaxy Note 20 5G في حدود 200 وحدة.

هناك فرق كبير في السعر بين الإثنين، ولكن السعر المرتفع لا يخيف الناس، وإنما العكس هو الذي يحدث، فالمواصفات غير المثيرة للحماسة للهاتف Galaxy Note 20 5G العادي هي التي أبعدت الناس عنه. عمومًا، سيراقب المحللون المبيعات ويجب أن يكشفوا قريبًا عن أي من طرازي Galaxy Note 20 هو الأكثر شعبية. هل سيكون Galaxy Note 20 Ultra 5G هو الأكثر حصدًا للمبيعات حتى في الأسواق الغربية؟

The ratio of China Note20 Ultra to Note20 booking is 10:1. You read that right, 1.3 billion people, only over 200 people choose Note20. In China, a phone with the same specifications as Note20 only costs $200~300, People are waiting for cheaper prices from other channels. pic.twitter.com/94OBFAW9iI