تسريب المواصفات التقنية للهاتفين Google Pixel 5 و Google Pixel 4a 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة جوجل عن الهاتف Google Pixel 4a في وقت سابق من هذا الشهر، قامت الشركة كذلك بالتشويق لقدوم الهاتفين Google Pixel 4a 5G و Google Pixel 5. وعلى ذكر ذلك، فقد رأينا العديد من الصور التي تجسد لنا كيف ستبدو تصاميم هذين الهاتفين في الفترة الماضية، والآن نحن هنا مع تسريب جديد يسلط الضوء على المواصفات التقنية لكلا الهاتفين.

وفقا لأحد المستخدمين على الشبكة الإجتماعية Reddit، فقد أوضح أن الهاتف Google Pixel 5 سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 5.8 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وبطارية بسعة 4000mAh، فضلا عن كاميرتين في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل. وللآسف، الهاتف Google Pixel 5 سيفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm.

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أما بخصوص الهاتف Google Pixel 4a 5G، فقد كشف لنا التسريب الجديد أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وبطارية بسعة 3800mAh، فضلا عن كاميرتين في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل. وفيما يخص الذاكرة التخزينية الداخلية، فمن المرجح أن تبلغ سعتها 128GB في كلا الهاتفين.

عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار حتى تقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن كلا الهاتفين قبل أن نتأكد من مواصفات كلا الهاتفين، ولكن يبدو أن شركة جوجل قررت تبني فكرة إستخدام المواصفات التقنية المتدنية في جميع هواتفها الذكية لخفض التكاليف من أجل إطلاق هواتفها الذكية في السوق بأسعار أرخص، وهذا بالفعل ما لمحت إليه شركة جوجل عندما أعلنت عن الهاتف Google Pixel 4a في وقت سابق من هذا الشهر.