آبل تدعي أن Epic Games ترغب في الحصول على ” صفقة خاصة ” من أجل Fortnite، ولكن…

فاطمة أيت طالب - دبي - تخوض آبل و Epic Games حاليًا معركة قانونية شرسة يمكن أن تغير الطريقة التي يعمل بها متجر التطبيقات App Store التابع لشركة آبل بطريقة جذرية إلى حد ما. يتمثل موقف Epic Games في أنها تقاتل من أجل حقوق المطورين الآخرين لإنشاء تطبيقات دون أن تأخذ شركة آبل نسبة كبيرة من عائدات تلك التطبيقات والألعاب، ولكن شركة آبل تجادل بخلاف ذلك.

تقول آبل أنه قبل ذلك، إتصلت شركة Epic Games بالفعل بالشركة وطلبت منها الحصول على ” معاملة خاصة “. ووفقا للنائب الأول لرئيس شركة آبل، السيد Phil Schiller، فقد صرح بالقول : ” في 30 يونيو 2020، كتب الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، السيد Tim Sweeney إلى زملائي رسالة إلكترونية يطلب فيها ودًا جانبيًا من آبل من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء صفقة خاصة لشركة Epic Games فقط من شأنها أن تغير بشكل جذري الطريقة التي تقدم بها Epic Games التطبيقات على منصة iOS من آبل “.

ومع ذلك، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، السيد Tim Sweeney يقول عكس ذلك. في تغريدة نشرها على شبكة تويتر، نشر Tim الرسالة الإلكترونية التي أرسلها إلى المدراء التنفيذيين في شركة آبل والتي طلب فيها من شركة آبل جعل متجر Epic Games متاحًا على نظام iOS، وهو ما يُعتبر في الأساس الحصول على معاملة خاصة لأنه لا توجد متاجر مماثلة أخرى متاحة على متجر آبل، وأشار أيضًا إلى أنه يأمل في أن تجعل آبل هذا الخيار ” متاحًا بالتساوي ” لجميع مطوري iOS. يبدو أن هذا يتعارض مع قاله Phil Schiller سابقًا.

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هذه معركة قانونية مثيرة للاهتمام حيث يجادل البعض بأن Epic Games يجب أن تتبع القواعد ببساطة إذا كانت تريد إستخدام متجر تطبيقات آبل، بينما يتفق آخرون على أن الحصول على نسبة 30 من العائدات يعد أمرًا مبالغًا فيه.