شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل 3 أدوات تتيح لك دمج ملفات PDF عبر الإنترنت بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر عملية نقل البيانات بين ملفات PDF يدويًا أمرًا مرهقًا للغاية، خاصةً عندما يحتوى كل ملف على عدد كبير من الصفحات، مع تضمين الصور والمخططات المعقدة، وقد تستغرق هذه المهمة أيامًا حتى تكتمل بشكل طبيعي، ولكن يوجد العديد من الأدوات المتاحة عبر الإنترنت التي تتيح لك دمج ملفات PDF بسهولة، وسنستعرض اليوم أفضل 3 أدوات منها:

1- أداة PDF Merge: تتميز أداة "PDF Merge" بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، وتتيح لك دمج أكثر من ملف PDF بسرعة، وليس هناك حد لعدد الملفات التي يمكنك إضافتها في كل مرة.

تتيح لك الأداة تحميل ملفات PDF التي تريد دمجها من جهازك مباشرة عن طريق السحب والإفلات لتحميل المستندات، أو تحميل الملفات من إحدى خدمات التخزين السحابي، مثل: "جوجل درايف"، أو "دروبوكس" Dropbox، أو One Drive.

كما تعمل الأداة على تشفير جميع الملفات في خوادمها، لذلك لا داعي للقلق بشأن وصول أي طرف ثالث إلى البيانات الموجودة في الملفات، ليس ذلك وحسب بل إن جميع الملفات التي تم تحميلها ومعالجتها تُحدف تلقائيًا بعد مدة أقصاها 24 ساعة من آخر جلسة تسجيل دخول.

2- أداة PDF Combine: تساعدك أداة "PDF Combine" على دمج ملفات PDF أو صور متعددة في ملف PDF واحد دون الحاجة إلى تثبيت أي تطبيقات في جهازك، كما تتيح لك دمج ما يصل إلى 20 ملفًا في الوقت نفسه.

تدعم الأداة مجموعة واسعة من خيارات تحرير ملفات PDF، حيث تتيح لك أيضًا تحويل ملفات PDF إلى ملفات وورد، وJPG، وDOCX، وPNG، وSVG، أو تقليل حجم ملفات PDF متعددة عن طريق ضغطها، أو استخراج النصوص والصور والمرفقات الأخرى من ملفات PDF.

3- أداة PDF Candy: يُطلق على أداة "PDF Candy" الحل الشامل للتعامل مع ملفات PDF، حيث تجمع بين جميع خيارات تحرير ملفات PDF المختلفة في مكان واحد، فيما يلى قائمة مختصرة لما يمكنك فعله باستخدام أداة "PDF Candy":

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تحويل ملفات PDF إلى وورد وJPG وDOCX وRTF وTIFF وBMP وPNG.

تحويل ملفات "الوورد" إلى ملفات PDF.

تحويل ملفات EPUB إلى ملفات PDF.

تحرير محتوى ملفات PDF.

إعادة ترتيب صفحات ملفات PDF، وترقيمها، أو حذف صفحات معينة.

دمج ملفات PDF متعددة.

تقسيم PDF إلى صفحات منفصلة.

حماية ملف PDF بكلمة مرور، أو إذا كان الملف محمي بالفعل يمكنك إلغاء الحماية.

إضافة علامة مائية للملفات.

يمكنك القيام بكل مجانًا، ودون الحاجة إلى تسجيل الدخول، كما لا توجد إعلانات مزعجة في الموقع بأكمله.