شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تؤجل أبل إطلاق iPhone 12 Pro بسبب مشاكل بتصنيع الشاشة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تؤخر شركة آبل إطلاق هاتف iPhone 12 Pro بسبب مشكلات في سلسلة التوريد مع شاشة 120 هرتز، أو ستقوم إلغاء الميزة بالكامل، وذلك وفقًا للمحلل "Ross Young" والمسرب "Jon Prosser"، إذ أوضح "Young" عبر تغريدة أن شركة آبل تواجه مشكلات في سلسلة التوريد في الحصول على "ICs" لبرنامج تشغيل الشاشة 120 هرتز لهواتف ‌iPhone 12‌ Pro لذلك سيتعين على أبل تأجيل إطلاق iPhone 12‌ Pro لانتظار برنامج التشغيل الصحيح "ICs"، أو إطلاق نسخة من الهاتف بدون شاشة 120 هرتز، ولتجنب هذا التأخير، يتوقع "Young" أن تختار آبل شاشات العرض القياسية 60 هرتز في هاتف ‌iPhone 12‌ Pro المرتقب.

يتكهن "Young" بأن مشكلات الشاشة في المرحلة المتأخرة التي تواجه iPhone 12‌ Pro قد يتم تفسيرها من خلال عدم كون 120 هرتز جزءًا من الخطط الأصلية للجهاز.

ومع ذلك، فهو يقترح إمكانية تأخير آبل لتاريخ إطلاق الهاتف حتى تصبح شاشة 120 هرتز جاهزة للشحن، ومن غير الواضح كم من الوقت قد يستغرق هذا التأخير، ففي يوليو، أكدت شركة آبل أنها تتوقع إطلاق أجهزة آيفون لهذا العام في وقت متأخر عن المعتاد.

وقال "Young" إن الأمر ليس مسألة بسيطة في هذه الحالة، حيث يمكن لشركة Apple فعل ما تريده في الوقت الذي تريده – تعبيرًا عن قوتها – ونظرًا لمدى رغبة بعض المستخدمين بشدة في 120 هرتز، فربما تستمع آبل لهم وتقوم بتأخير إطلاق الهاتف حتى يصبح 120 هرتز جاهزًا.

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تم دعم تحليل "Young" اليوم إلى حد كبير من قبل المُسرب "Jon Prosser"، الذي يؤكد على استمرار آبل في مناقشة حالة شاشة ‌iPhone 12‌ Pro التي تبلغ 120 هرتز داخليًا.

قال "Jon Prosser" عبر مقطع فيديو على "Front Page Tech" تم تحميله اليوم: "وراء الكواليس، لا تزال آبل تختبر 120 هرتز، "ProMotion"، لهاتف iPhone 12 Pro على وجه التحديد".

إن تقنية "ProMotion" على جهاز ‌"iPad Pro‌" قادرة على ضبط الشاشة ديناميكيًا لحركة المحتوى، مما ينتج عنه تمرير أكثر سلاسة واستجابة محسنة. كما يتغير معدل تحديث الشاشة بناءً على المحتوى المعروض على الشاشة، مما يحافظ على عمر البطارية.

إن عدم اليقين بشأن معدل التحديث لشاشة iPhone 12‌ Pro يعني أنه من الصعب للغاية تحديد كيف يمكن أن تسير الأمور، لكن هذه التقارير تلقي بظلال من الشك على فرص ظهور شاشة 120 هرتز في السوق مع هاتف ‌iPhone 12‌ Pro هذا العام.