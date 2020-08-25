شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 تطبيقات تكنولوجية تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة في Tech 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت حلقة برنامج Tech 7 الذي يقدمه الزميل تامر إمام عبر تليفزيون الخليج 365، مجموعة من النصائح التكنولوجية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، تلك التطبيقات تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على التعايش والتغلب على المشكلات التي تقابلهم.

تطبيق Be my eyes وهو عبارة عن مجتمع متكامل يضم المكفوفين وضعاف البصر ويربطهم بالمتطوعين، التطبيق يضم عدة مميزات مثل تصوير أي شيء أمامك تحتاج لمعرفة معلومات عنه، وتضع الصورة على التطبيق، وسوف تجد أشخاص آخرين يخبرونك بكافة المعلومات المتاحة عن هذا الشيء، ويمكنك وضع صورة تيشرت وتسألهم هو ده لونه إيه؟ وممكن تصور أي جهاز وتسألهم ده أستخدمه إزاي؟ وستجد الإجابة تصل إليك عن طريق رسالة صوتية.

ويمكن أيضا التواصل مع المتطوعين عن طريق مكالمات الصوت أو الفيديو داخل التطبيق، فقط قم بتحديد الموضوع الذي تريد الحديث بشأنه لكي تضمن أن من سيرد عليك يستطيع إجابتك بشكل سليم ويساعدك بالمعلومات التي تحتاجها.

تطبيق Speech to text وهو عظيم جدا ومناسب للمكفوفين أو ضعاف البصر الذين يحتاجون إرسال رسائل مكتوبة من خلال الموبايل.

التطبيق سهل جدا، وفكرته تعتمد إنك تسجل رسالة بصوتك وهي تتحول إلى تيكست، وطبعا يمكنك تحديد اللغة التي تريدها ومن ضمنهم اللغة العربية، وبعد ذلك تستطيع إرسال الرسالة سواء واتس آب أو ايميل أو ماسنجر أو مشاركتها على فيسبوك.

تطبيق Learn braille. A beginners guide الذي يساعد المكفوفين الذين يريدون تعلم القراءة بطريقة برايل الشهيرة.

التطبيق سهل جدا في استخدامه، ويتابع معك خطوة بخطوة من أول تعليم الحروف بعد ذلك أشهر الكلمات وطريقة قراءتها، بعد ذلك يقدم لك بعض الاختبارات من أجل التأكد أنك استوعبت الطريقة.

تطبيق envision الخاص بالمكفوفين الذين يرغبون في النزول والخروج بمفردهم والاعتماد على أنفسهم، قم بتحميل التطبيق على موبايلك، هو يعتمد على كاميرا الموبايل وتقنية الذكاء الاصطناعي.

أي حاجة تريد معرفتها قم بتوجيه كاميرا الموبايل عليها وسوف تسمع صوت يبلغك بطبيعة هذا الشيء، مثلا لو دخلت مكانه تقدر تعرف مين اللي قاعدين حواليك، وكمان ممكن تكون مسجل عندك صور حاجات معينة فأول ما الكاميرا تلقطها هيجيلك تنبيه إن فلان قاعد جنبك أو الحاجة الفلانية دي موجودة قدامك.

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ويتمكن التطبيق من قراءة الملفات ال PDF وحتى المكتوبة بخط اليد، مما يتيح لك سهولة التعرف على أي شيء مكتوب على الإشارات الموجودة بالطرق، أو اسم المحل تستطيع معرفته بسهولة، وطبعا متاح بحوالي 60 لغة.

تطبيق accessible places وهو لمن يعانون من الإعاقة الحركية ويعتمدون على الكراسي المتحركة، والذين يعانون دوما مشكلة كبيرة في توافر الأماكن المؤهلة لخدمة الأفراد الذين يتنقلون بالكرسي المتحرك.

فالتطبيق يقدم لك خريطة توضح الأماكن اللي تقدر تستخدمها بالكرسي المتحرك، سواء كافيهات أو مطاعم أو بنوك أو محطات وغيرها، وهذا يعتمد على تجارب سابقة لناس تانية بيدخلوا يقولوا إن هذا المكان تقدر تروحه بالكرسي المتحرك، وأنت كمان تقدر تعمل تقييم للمكان علشان تفيد غيرك.

تطبيق Miracle modus الخاص بالأطفال المصابين بالتوحد والذين يعانون من العصبية، ويضم مجموعة من الألوان والمؤثرات الضوئية التي تساعد على الهدوء وراحة الجهاز العصبي، وأيضا يضم مجموعة من المقاطع الموسيقية الهادئة التي تهدئ الأعصاب.

كل ما عليك فعله عند الشعور بتوتر عصبي، قم بفتح التطبيق وستجد شاشة عليها مجموعة ألوان، اضغط على أي لون وستجد مجموعة مؤثرات بصرية ظهرت لك مع بعض الموسيقى لتهدئة الأعصاب.

تطبيق Avaz وهو أيضا لمن يعانون من التوحد، لكنه يساعدهم على تعلم النطق، وتشجيعهم على الكلام بطرق لطيفة جدا من خلال عرض صور جذابة تجعل الطفل لديه رغبة في نطق اسمه، وتدريجيا يبدأ يعلمك جمل كاملة تنطقها بسهولة.

تلك الجمل تساعد الطفل على التعامل مع المحيطين به، والتطبيق يقوم بعمل مجموعات تقدر تنضم ليها وتتعلموا مع بعض وتدخل في منافسات مع ناس تانية تعاني التوحد أيضا من أجل تشجيع بعضهم البعض.

تطبيق Listen at home وهو لمن يعانون من ضعف السمع، والتطبيق ممتاز جدا، لأنه يبدأ معك باختبار حاسة السمع من أجل تحديد درجة السمع عندك بالظبط، بعد ذلك يبدأ بتحديد الكورس اللي هتمشي عليه علشان تقوي حاسة السمع عندك، بعد ذلك يرشح لك فلاتر ومؤثرات بتخلي حجم الصوت المحيط بيك يبقى مناسب لدرجة السمع عندك.

في النهاية، يجب التأكيد على أن ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم طموح أكبر من أي شخص آخر، ونظرة العطف والشفقة ليست وسيلة للمساعدة، لكن تحفيزه وتوفير الأدوات المساعدة هو الذي سيجعله أكثر سعادة.