تكنولوجيا: أبل تعلن تجميع هاتف iPhone SE رسميا فى الهند

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل رسميا عن تجميع أحدث هواتفها iPhone SE فى الهند، إذ قالت فى بيان رسمى تم تقديمه إلى The Times of India-Gadgets Now : "يدعم iPhone SE أقوى شريحة لدينا مع حجم مناسب وبأسعار معقولة، ونحن متحمسون لجعله فى الهند لعملائنا المحليين . "

تم إطلاق iPhone SE فى 15 أبريل ويأتى بسعر يبدأ من 42500 روبية، مما يجعله أرخص هاتف iPhone يمكن شراؤه فى الهند، ويجرى بالفعل تجميع الهاتف الجديد هذه الأيام، ومن المتوقع أن تصل الوحدات المجمعة فى الهند إلى الأسواق قريبًا.

ويتم تجميع iPhone SE فى الهند بواسطة Wistron فى منشأتها فى بنجالورو، واعتبارًا من الآن، تقوم Wistron أيضًا بتجميع iPhone 7 فى نفس المنشأة.

ولم تعلن أبل عما إذا كانت خطوة تجميع iPhone SE فى الهند لها تأثير على الأسعار، لكن بالنظر إلى حقيقة أن موسم الأعياد يقترب ويتم الآن تجميع iPhone SE فى الهند، يمكن للعملاء فى الهند توقع الحصول على الهاتف الجديد بأسعار أقل.

بصرف النظر عن Wistron، تمتلك شركة Foxconn المصنعة لشركة Apple الأخرى وحدة تجميع فى تشيناى، حيث يتم تجميع اثنين من أشهر أجهزة iPhone فى العالم.

كما تصدّر هاتفا iPhone XR و iPhone 11 مخططات المبيعات فى جميع أنحاء العالم ويتم تجميعهما الآن فى الهند، وبدأت Apple فى تجميع الهواتف فى الهند فى عام 2017 عندما تم تجميع SE الأصلى بواسطة Wistron.

وبعد مرور عام فى عام 2018 ، قامت Wistron أيضًا بتجميع iPhone 6s الذى كان ذو شعبية كبيرة فى ذلك الوقت فى بنجالورو، ومع ذلك، تم إيقاف تجميع الهواتف فى وقت ما العام الماضي.

وفى الوقت نفسه، فإن iPhone SE الجديد هو رد شركة Apple على الهواتف الذكية المتميزة ذات الأسعار المعقولة فى الهند.

ويأتى iPhone SE بأحدث معالجات A13 Bionic - تعمل أيضًا على تشغيل أحدث وأحدث سلسلة iPhone 11 - وتعيد التصميم الذى شوهد فى iPhone 8 والموديلات السابقة.

وتهدف شركة Apple من وراء iPhone SE إلى منح المستهلكين خيارًا بتكلقة أقل، حيث تسيطر هواتف أندرويد على السوق منذ فترة طويلة.