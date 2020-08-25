شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف حقيقة كويكب "يوم الانتخابات" المتجه فى طريقه إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدّرت أنباء اقتراب الكويكب 2018VP1 من كوكبنا فى اليوم الذى يسبق الانتخابات العامة بالولايات المتحدة، العناوين الرئيسية حول العالم، إلا أنه لا داعى للقلق من احتمال اصطدامه بالأرض، ولا يعد 2018VP1 مفاجأة بالنسبة للعلماء، فكما يوحى اسمه، اكتُشف فى عام 2018 بينما يبعد الكويكب زهاء 450000 كم عن الأرض. وله فترة مدارية مدتها سنتان، وهو الآن فى طريقه للعودة مرة أخرى نحونا.

ولحسن الحظ، هذا ليس واحدا من العديد من الكويكبات، التى لا نعرف عنها حتى تنفجر بالفعل، وهذه المرة، يُقدر أن الكويكب "من فئة أبولو" يحمل فرصة ضئيلة (1 من 240 أو 0.41٪) للاصطدام بالأرض فى 2 نوفمبر 2020 - اليوم السابق للانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسب روسيا اليوم.

وحتى لو كان 2018VP1 كويكبا فى مسار تصادمى مع كوكبنا، إلا أن آثاره الكارثية معدومة تقريبا، حيث يأتى بحجم سيارة صغيرة فقط، ويبلغ قطره نحو مترين.

ويقول الخبراء إن الكويكبات بحجم 2018VP1 ستحترق بسهولة فى الغلاف الجوى، قبل وقت طويل من وصولها إلى الأرض.

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لذا، على الرغم من وجود فرصة كبيرة فى أن يصطدم كويكب قاتل بالأرض يوما ما، فإن 2018VP1 ليس هذا الكويكب.

ولكن هذا لا يعنى أننا لا نستطيع الاستعداد للكويكبات التى تشكل خطرا، وتعمل ناسا ووكالات الفضاء الأخرى حول العالم على تطوير معدات اكتشاف هذه "الأجسام القريبة من الأرض"، على أمل اعتراضها فى يوم من الأيام وتوجيه مساراتها.