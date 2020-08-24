هناك مشكلة تجعل اليوتيوب لا يعمل على جوجل كروم وهي واحدة من أكثر المشاكل شهرةً مع متصفح جوجل كروم خاصةً في النسخ القديمة منه وتظهر هذه المشكلة على الرغم من كون اليوتيوب مملوك لنفس الشركة التي تمتلك متصفح كروم .

بالطبع تعطل اليوتيوب في أي جهاز او منزل قد يسبب مشكلة كبيرة وهذا لأن اليوتيوب يعتبر واحد من أكبر وأفضل منصات الترفيه العالمي والمحلي حول العالم ومهما كانت رغبتك او نوع المحتوى الذي ترغب في مشاهدته فإنك ببساطة ستجد هذا المحتوى موجوداً على اليوتيوب لذا فإننا اليوم سنعمل معاً على حل هذه المشكلة في ثلاثة خطوات بسيطة للغاية .

خطوات حل مشكلة اليوتيوب لا يعمل على جوجل كروم :

كما قلنا فإننا سنعمل على حل هذه المشكلة في ثلاثة خطوات بسيطة لا يجب عليك ان تقوم بها كلها ولكن يفضل ان تمشي معها بنفس الترتيب الذي سنذكره الآن .

الخطوة الأولى :

في البداية يجب عليك ان تقوم بإزالة متصفح كروم من جهاز الكومبيوتر الخاص بك وهذا عن طريق عمل uninstall للبرنامج سواءً كان من قائمة البرامج او من البرنامج نفسه ثم تقوم بإعادة تثبيته مرة أخرى .

تضمن لك هذه الخطوة أن تزيل النسخة القديمة من البرنامج مع كل المشاكل المختلفة الذي تأتي معه كمشاكل في ملفات البرنامج او الاضافات او حتى التعارضات مع البرامج الأخرى واعادة تثبيته بنسخة جديدة حديثة وسريعة.

يمكنك تحميل أحدث نسخة لمتصفح كروم من هنا .

الخطوة الثانية :

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قد تكون المشكلة بسبب Flash Player او عدم الاعتماد عليه وعدم وجوده او وجود اي برنامج يعوض عنه على جهاز الكومبيوتر الخاص بك .

برنامج Flash Player هو المسؤول عن جعل اليوتيوب قابلاً للعمل وهو المسؤول عن فك تشفير اليوتيوب ومشغل الفيديو الخاص به لذا يجب عليك ان تتأكد من تحميل احدث نسخة منه.

هناك ملحوظة هامة فدعم مشغل Flash Player سيتوقف قريباً ولن يتمكن اليوتيوب من استخدامه بعدها لذا فإن كنت تقرأ هذا المقال في المستقبل فهذه الخطوة ليست لك .

تحميل أحدث نسخة من Flash Player .

الخطوة الثالثة والأخيرة :

تحميل أداة Flash-HTML5 وهي المسؤولة عن تحويل جميع فيديوهات اليوتيوب من صيغة Flash Player إلى HTML5 الجديدة والمدعومة من مختلف المتصفحات والأهم أنها أسرع وتستهلك أقل من الباقة وموارد الجهاز ولا تحتاج إلى برنامج خاص لتشغيلها.

اتبع خطوات تشغيل الأداة الموجودة في الصور الخاصة بالأداة في صفحتها لتتأكد من أنها تعمل بكفاءة وتؤدي المطلوب منها .

تحميل الأداة من هنا .