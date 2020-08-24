تكنولوجيا: هاتف Oppo F17 Pro قادم بكاميرا 48 ميجابكسل وشاشة 6.43 بوصة وشحن VOOC بقوة 30 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن هاتف Oppo F17 Pro سيحتوي على التصميم الأكثر أناقة لعام 2020، كما تقول الشركة، إذ أشارت إلى أن هيكل الهاتف نحيف يبلغ 7.48 ملم و 164 جرامًا.

وبغض النظر عن التصميم، فإن العامل الأساسي للهاتف هو التصوير الاحترافي عبر خاصية البورتريه.

سيحتوي الهاتف على ست كاميرات إجمالاً، أربع كاميرات بالخلف واثنتان في الأمام، وتأتي جميع الكاميرات مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي الجديدة كليًا لمعالجة الصور في الظروف المختلفة.

فستعمل ميزة AI Super Clear Portrait على تحسين وضوح ميزات الوجه، كما أن وظيفة AI Super Night Portrait ستكون مخصصة للتصوير الليلي، وهناك أيضًا ميزة AI Color Portrait التي تفصل الجسم عن الخلفية باستخدام اللون.

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تتميز الكاميرا الرباعية الموجودة في الخلف بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. إليك بعض مقاطع الفيديو الترويجية التي تقدم نظرة سريعة على F17 Pro:

سيتم إطلاق Oppo F17 Pro في الهند في أوائل سبتمبر، وسيكلف الهاتف أقل من 25000 روبية هندية.

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